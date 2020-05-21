المستشار الاقتصادي الصيني : «كورونا» لم ينتشر بين العاملين بالشركات الصينية في مصر

قال الوزير المفوض هان بينج ، المستشار الاقتصادي والتجاري لدي السفارة الصينية بالقاهرة، إن الشركات الصينية العاملة بمصر اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة للعاملين بها وتعقيم مواقع المشروعات يومياً.

وأضاف أنه بفضل هذه الإجراءات الاحترازية، وكذلك إجراءات منع التجمع للعمال، لا يوجد حتي الآن انتشار لوباء كوفيد -19 بين العاملين سواء كانوا عاملين صينين أو مصريين .

وأوضح في فعاليات المؤتمر الصحفي الثامن الذي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد وكيفية مكافحة الحكومة الصنيية له، أن الشركات عملت علي ضمان استمرار الإنتاج دون اي توقف.

وتابع أن تلك الشركات تعمل علي رفع وتعزيز الوعي بين العاملين بها حول كيفية الوقاية من الأوبئة، مشيراً إلي أنها تسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

وأكد المستشار الاقتصادي والتجاري لدي السفارة الصينية بالقاهرة، أنه لدي الشركات الصينية كل الثقة والعزيمة للتعاون والتعامل مع الجانب المصري للسعي لتنفيذ كل المشاريع القائمة بين الجانبين والتي تنم عن عمق أواصر التعاون الاقتصادي المشترك.

وقال إن الشركة الصينية العاملة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قامت بوضع إجراءات لحماية 3 آلاف من العاملين بموقع المشروع بهدف ضمان سلامتهم وصحتهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع لم يتأثر بوباء كورونا.

أما مشروع منطقة تيدا الصناعية الصينية بالعين السخنة، والتي يتواجد بها حاليا أكثر من 80 مؤسسة، قامت شركة تيدا بفرض إجراءات صارمة لمنع انتشار الوباء .

وبخصوص مشروع القطار المنفذ بالعاشر من رمضان والذي تم إجراء التصميمات الخاصة به من قبل مهندسين صينين، قال إنهم قاموا بالانتهاء من 70% من أعمال التصميم الخاص بالمشروع .

وقال إن 123 عاملا صينيا تقريبا قد عادوا إلي مصر بعد الالتزم والخضوع إجراءات الحجر الصحي البالغة 14 يوماً بهدف العمل بالمشروعات الصينية والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر .