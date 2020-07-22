المستشار الاقتصادى الصينى : تنفيذ «مصنع الصلب» يسير ببطء نتيجة «كورونا»

قال الوزير المفوض هان بينج، إن تنفيذ مشروع مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يسير ببطء نتيجة تفشى وباء كورونا ؛ لكن المستثمر الصينى عازم على الاستثمار فى هذا المشروع.

وأضاف أنه يأمل أن يشهد هذا المشروع مزيدا من التقدم فى الفترة المقبلة.

أوضح أن الشركة تحتاج بعض الموافقات من وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بإنتاج الصلب فى مصر؛ آملا حصولها على تلك الموافقات بسرعة.

كان الوزير المفوض هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى لدى سفارة الصين بالقاهرة، صرح لـ «المال» فى مارس الماضى، بأن المفاوضات مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بشأن إقامة مصنع لإنتاج الصلب فى مراحلها النهائية، مشيرا أن المشروع كبير ويتجاوز حجم استثماراته مليار دولار.

كان عبد الناصر رفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صرح سابقاً أن هناك طلباً من إحدى الشركات الصينية لإنشاء وإقامة مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا، من لفائف الحديد والمواسير الصلب، على مساحة 2 مليون متر، باستثمارات متوقعة 1.3 مليار دولار، وخلق ما يقرب من 3500 فرصة عمل مباشرة.