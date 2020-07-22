استثمار

المستشار الاقتصادى الصينى : تنفيذ «مصنع الصلب» يسير ببطء نتيجة «كورونا»

المستثمر الصينى عازم على الاستثمار فى هذا المشروع
سمر السيد 7:52 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20 7:52 ص, الأربعاء, 22 يوليو 20

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قال الوزير المفوض هان بينج، إن تنفيذ مشروع مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يسير ببطء نتيجة تفشى وباء كورونا ؛ لكن المستثمر الصينى عازم على الاستثمار فى هذا المشروع.

وأضاف أنه يأمل أن يشهد هذا المشروع مزيدا من التقدم فى الفترة المقبلة.

أوضح أن الشركة تحتاج بعض الموافقات من وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بإنتاج الصلب فى مصر؛ آملا حصولها على تلك الموافقات بسرعة.

كان الوزير المفوض هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى لدى سفارة الصين بالقاهرة، صرح لـ «المال» فى مارس الماضى، بأن المفاوضات مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بشأن إقامة مصنع لإنتاج الصلب فى مراحلها النهائية، مشيرا أن المشروع كبير ويتجاوز حجم استثماراته مليار دولار.

كان عبد الناصر رفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صرح سابقاً أن هناك طلباً من إحدى الشركات الصينية لإنشاء وإقامة مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا، من لفائف الحديد والمواسير الصلب، على مساحة 2 مليون متر، باستثمارات متوقعة 1.3 مليار دولار، وخلق ما يقرب من 3500 فرصة عمل مباشرة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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