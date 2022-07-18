المستشار الألماني : مصر تلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتز بدور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وقال: إن “مصر تلعب دورا محوريا في مسألة تثبيت الأوضاع في غزة، كما تلعب دورا كبيرا في ليبيا لبث الاستقرار هناك على أساس إقامة انتخابات حرة ونزيهة”.

وقال شولتز – فى كلمته في مستهل مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر المستشارية الألمانية فى برلين اليوم الاثنين- إن الاتحاد الأوروبي اتفق على مسار واضح وهو إنجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأكد ضرورة السعى حثيثا من أجل تنفيذ ما تمخضت عنه اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومن أهمها تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التحول المناخي.