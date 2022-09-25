المستشار الألماني: محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات تشهد تقدما

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد، أنه شعر بتقدم ملحوظ في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من الإمارات، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة على واردات الغاز الروسية حتى وقت قريب، إلى تنويع إمدادات الطاقة تجنبا للاعتماد على واردات الطاقة الروسية، وذلك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

ولم يذكر شولتس، الذي يقوم بجولة تستغرق يومين لعدد من دول الخليج، تفاصيل عن المحادثات مع الإمارات.

وقال شولتس في تصربحات صحفية:”نحن بحاجة للتأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب الكبير القائم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا”.

وأجرى شولتس أمس السبت محادثات في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وسيسافر إلى قطر في وقت لاحق يوم الأحد.