المستشار الألماني: رفع أسعار الفائدة إلى 4% لا يضر بأصحاب المنازل

استغل المستشار الألماني أولاف شولتس توقفاً لحملته الانتخابية في ولاية بافاريا للدفاع عن رفع أسعار الفائدة الأخير الذي أقدم عليه “البنك المركزي الأوروبي”، متوجهاً لأصحاب المنازل بالقول إن أسعار الفائدة بمعدل 4% ينبغي ألا تمثل مشكلة لهم.

وقال شولتس خلال تجمع انتخابي في نورمبرج السبت، إن “التضخم يهدد النمو الاقتصادي والقوة المالية للمواطنين، لهذا من الصواب أن يتحرك البنك المركزي بقوة ضده”.

تبعات رفع أسعار الفائدة

ثم أبلغ الحضور أن رفع البنك المركزي الأوروبي الأخير لسعر الفائدة على الودائع إلى 4%، يجب ألا يمثل مشكلة لأصحاب المنازل في المستقبل.

وأضاف: “أيها الناس، في ألمانيا الغربية بُنيت 700 ألف شقة عام 1972. هل تعلمون ما نسبة الفائدة في ذلك الوقت؟ 9.5%!”.

وواصل شولتس، الذي كان وزيراً للمالية في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، الاستعانة بالتاريخ الاقتصادي. وقال: “اسألوا أهلكم، أو إذا كنت من كبار السن: بأي أسعار فائدة بنيتم بيوتكم؟”.

التزم الحاضرون في التجمع الانتخابي، الذين بلغ عددهم نحو 200، الصمت، قبل أن يبادر المستشار الألماني بالإجابة على سؤاله: “لأنكم ستسمعون، أنه تم توفير المال في ذلك الوقت. أسعار الفائدة ليست هي المشكلة”.

يرى شولتس أن السبب الحقيقي للأزمة الحالية في سوق الإسكان هو الافتراض الخاطئ بأن عدد الأثرياء في ألمانيا “كبير للغاية”، ملمحاً إلى أن المطورين لم يبنوا ما يكفي من المساكن ذات الأسعار معقولة.

أفاد مكتب الإحصاء الألماني الجمعة أن أسعار المنازل الألمانية انخفضت 9.9% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي. هذا الانخفاض هو الأكثر حدة منذ بدأ القياس في 2000.

ويلقي العديد من الاقتصاديين اللوم في انخفاض أسعار المساكن على حملة التشديد النقدي التي يشنها البنك المركزي الأوروبي، وعدم اليقين بشأن القواعد التنظيمية الجديدة للطاقة التي أقرتها الحكومة.