المستشار الألماني: الحكومة توافق على «مكابح» أسعار الغاز والكهرباء

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس إن حكومته وافقت على مكابح أسعار الغاز والكهرباء المزمعة من خلال عملية مُسرعة، في إطار الجهود الرامية لمعالجة مشكلة ارتفاع فواتير الطاقة للمنازل والشركات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في وقت سابق يوم الجمعة إن الحكومة واثقة من أن مجلسي البرلمان سيقران الإجراءات في أوائل ديسمبر .

جاء إعلان شولتس ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إلى برلين والتي وقع خلالها البلدان إعلانا مشتركا لتعزيز الالتزام بالتضامن في مجال الطاقة.

وقالت بورن: “علينا أن نذهب أبعد من ذلك ونحد من الزيادات في أسعار الغاز ونقوم بإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء للسماح للمستهلكين بدفع الأسعار التي تتماشى مع تكاليف الإنتاج بشكل دائم”.