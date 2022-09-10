المستشار الألماني: ألمانيا وأوروبا تتجهزان لاحتمال قطع الغاز الروسي تماما

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان السبت إن ألمانيا وأوروبا تتجهزان لاحتمال قطع الغاز الروسي تماما والتعامل مع التداعيات.

وقال شولتس إن ألمانيا تتجهز “لقطع روسيا إمدادات الغاز بشكل كامل بسبب الحرب ضد أوكرانيا”، مضيفاً أن بلاده أقامت محطات على الساحل الشمالي لألمانيا لاستيراد الغاز المسال.

احتمال قطع الغاز الروسي تماما

يقع أكبر اقتصاد في أوروبا في قلب أزمة الطاقة في القارة حيث خفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمدادات رداً على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وتتزايد المخاوف من أن ألمانيا قد تواجه موجة من حالات الإفلاس بسبب تداعيات الأزمة.

توفير الطاقة من مصادر أخرى

قال المستشار الألماني، “وفّرنا الغاز من مصادر أخرى، ونستخدم القدرات الإنتاجية لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم”.

وأضاف قائلاً: “إنه في بداية العام المقبل ستُتاح لنا الفرصة لتشغيل ما تبقى من محطات الطاقة النووية بجنوب ألمانيا إذا لزم الأمر”.

تأتي تصريحات شولتس بعد انتقادات تعرّض لها وزير الاقتصاد روبرت هابيك على نطاق واسع بسبب الإبقاء على محطتين نوويتين في البلاد في خطة الاحتياطي.

تلقّت هذه الخطة ضربة عندما خاطب مشغلو المحطات هابيك في رسالة قائلين: “إن هذا غير ممكن تقنياً، وبالتالي فهو غير مناسب كوسيلة لتأمين احتياطيات من تلك المحطات”.