المستشارة الألمانية تلمح لإعادة فرض قيود الإغلاق بسبب «كورونا»

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخوفها خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس من ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” داخل ألمانيا، قائلة إنه يجب أن تعتمد الحكومة تدابير جديدة لإبطاء انتشار الفيروس التاجي الخطير، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضحت المستشارة الألمانية بأن البلاد بحاجة إلى قيود أكثر شدة لمحاولة السيطرة على الموجة الحالية للفيروس.

ومن المقرر أن تتخذ ألمانيا قرارا بشأن قيود أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا ويمكنها حتى أن تختار الإغلاق الكامل وسط الإصابات اليومية القياسية والضغط المتزايد على المستشفيات.

وأصدر وزير الصحة في البلاد، ينس سبان، بالفعل تحذيرا شديد اللهجة للألمان هذا الأسبوع، قائلا إنه بحلول نهاية الشتاء سيتم تطعيم كل فرد في ألمانيا أو شفائه أو موته.

إصابات كورونا في ألمانيا

تخطت وفيات كورونا حاجز المئة ألف في ألمانيا اليوم الخميس في حين تزايدت الإصابات على نحو يمثل تحديا للحكومة الجديدة.

وسجلت ألمانيا 351 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما دفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 إلى 100119 منذ بداية الجائحة وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة مستوى قياسيا مع تسجيل 75961 إصابة.

وتقع المستشفيات في بعض المناطق، خاصة في شرق ألمانيا وجنوبها تحت ضغط، وحذر خبير الفيروسات البارز كريستيان دروستن من احتمال وفاة 100 ألف آخرين بسبب الجائحة.

وقالت الحكومة الألمانية الجديدة المؤلفة من ثلاثة أحزاب والتي أعلنت عن اتفاق الائتلاف أمس الأربعاء إنها ستشكل فريقا من الخبراء لتقييم الوضع يوميا.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 259 مليونا و465 ألفا و36 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و174 ألفا و655 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.