المستخلصين تطالب الجمارك باعتماد البيان المستوفي من المندوبين

معتز محمود:طالبت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك باعتماد البيان الجمركى، حال استيفائه الشروط والضوابط، من مندوب المستخلص أو مساعده، بعد التأكد من سلامة أوراقه القانونية، دون الحاجة لحضور صاحب المكتب شخصياً.وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تج

معتز محمود:

طالبت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك باعتماد البيان الجمركى، حال استيفائه الشروط والضوابط، من مندوب المستخلص أو مساعده، بعد التأكد من سلامة أوراقه القانونية، دون الحاجة لحضور صاحب المكتب شخصياً.

وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، فى خطاب موجه للمصلحة أن هذا المطلب يعد تسهيلا على أصحاب المكاتب والمستخلصين ويعتمد على روح القانون وبما لا يخالف القواعد الجمركية.

وأضاف فى الخطاب أن هناك صعوبة فى حضور أصحاب المكاتب والمستخلصين فى آن واحد بالمراكز الجمركية، وهو ما دفع الشعبة للتقدم بطلب اعتماد البيان الجمركى طالما أنه استوفى كل الضوابط اللازمة لذلك أمام مسئولى الجمارك.

وشدّد على ضرورة أن يطلع مسئولو الجمارك على أصل الرخصة الممنوحة لمندوب المستخلص أو مساعده، والمعتمدة من إدارة شئون المستخلصين، وعلى اسمه ضمن التفويض الصادر من أصحاب الشأن، للتأكد من أنه يعمل لدى هذا المكتب المقدم للبيان الجمركى، وهذا من باب التخفيف عن كاهل أصحاب المكاتب والمستخلصين.

ولفتت الشعبة فى الخطاب إلى ضرورة أن يعمم ذلك على كل الدوائر الجمركية بجميع الموانئ، من باب التعاون بين مصلحة الجمارك والمتعاملين معها، بما لا يضر أحدًا ولا يعطل الإجراءات، حتى لا تتحمل الواردات غرامات تأخير للحاوية بالعملة الأجنبية.

وكشفت الشعبة فى خطابها أن الخطوط الملاحية الأجنبية تفرض غرامات تأخير على الحاوية الواردة بنحو 130 دولارًا.

وتابعت الشعبة فى خطابها: شركات التخزين هى الأخرى تحصل على مصاريف تخزين لليوم الواحد تصل لنحو 900 جنيه عن الحاوية الواحدة.

ولفتت إلى أن هذه الغرامات والمصروفات فى بعض الأحيان يتم تبريرها بأن الإجراءات الجمركية بها تأخير، وأنه ينعكس على استكمال دورة عمل الحاويات.

وأشارت الشعبة إلى أنها من هذا المنطلق قررت مخاطبة مصلحة الجمارك وكشف بعض معوقات العملية الجمركية فى بعض مراحلها، للتخفيف عن كاهل المستوردين لعدم تحمل هذه الغرامات، التى تؤدى فى النهاية لارتفاع الأسعار.

من جانبه، أكد مبروك شلتوت، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن المستخلص يسعى لخفض الوقت وتقليل تكلفة الأفراج الجمركى على السلع لعملائه، مضيفًا أنه حريص دائما على خفض التكلفة الإجمالية حتى تصل للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة.

وشدد عضو شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن تكلفة التداول والتفريغ والتخزين تصل فى بعض الأحيان لمبالغ تزيد على التكلفة الجمركية.

وأشار شلتوت إلى أن مصر وقعت على عدد من الاتفاقيات الجمركية خلال السنوات الماضية، وترتب عليها تخفيض التعريفة الجمركية لكثير من السلع الجمركية، لافتا إلى أن بعضها وصل إلى صفر.

ولفت إلى أن بعض الجهات تعمل على استغلال تلك التخفيضات والحصول عليها فى شكل تكاليف تخزين وهمية، ما ينعكس على المستهلك النهائى بالمبالغة فى أسعار السلع.

وتأتى هذه المطالبات للشعبة فى محاولة منها لتقليل بعض التبعات الناتجة عن أصدار المنشور رقم 4 لسنة 2017، والذى نتج عن تطبيقه بعض المشاكل التى تواجه أصحاب مكاتب التخليص ومستخلصى الجمارك فى الموانئ الجمركية.

ونص المنشور على عدم التعامل مع أى شخص ينهى الإجراءات، إلا بعد التحقق من رخصته وسنده فى تمثيل صاحب الشأن وتوقيعه على البيان، ومراجعة جميع المستندات؛ وإحالة من تقاعس أو أخل بهذا للمساءلة القانونية.

ووفقا للمنشور المذكور، فإنه على مديرى إدارات شئون المستخلصين بالمناطق الجمركية، إخطار الإدارة العامة لشئون المستخلصين، بما تم تجديده من التراخيص بكل فئاتها فى نهاية كل شهر، حتى يتسنى للإدارة معاينة ومتابعة مكاتب التخليص.

وحظر المنشور فى بنده الرابع على المندوب القيام بأعمال التخليص على رسائل أكثر من جهة أو شركة، وفى حالة تعدد الجهات أوالشركات التى يملكها أو يكون رئيس مجلس إدارتها شخص واحد، يتعين أن يكون لكل منها مندوب خاص بتخليص أعمالها.

وطلب المنشور من الجمرك المختص تحرير محضر إثبات حالة عند استخدام رخصة التخليص الجمركى، بواسطة غير المرخص له دون سند قانونى، مع اتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة؛ لإحالتها إلى الهيئة التأديبية للمستخلصين، مع عرض الأمر؛ لرفعه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ونص المنشور، على أنه سيتم مراقبة تعليمات ذلك المنشور، ومتابعته بمعرفة لجنة جمركية، تتشكل بمعرفة رئيس المنطقة المختص مكونة من «الأمن الجمركى»، والتفتيش العام، ومكافحة التهرب الجمركى بكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وترفع تقاريرها لرؤساء المناطق الجمركية.