المستخلصين تخاطب الضرائب لتوقيع اتفاقية تحاسبية

❏ مطالبات بالاتفاق على نسبة مئوية تسدد على كل بيان معتز محمود خاطبت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة ضرائب المبيعات بالإسكندرية، بهدف تحديد لجنة من الشعبة، للتفاوض والتنسيق مع المصلحة، لتوقيع اتفاقية تحاسبية بين الطرفين. وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغر

❏ مطالبات بالاتفاق على نسبة مئوية تسدد على كل بيان



معتز محمود

خاطبت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة ضرائب المبيعات بالإسكندرية، بهدف تحديد لجنة من الشعبة، للتفاوض والتنسيق مع المصلحة، لتوقيع اتفاقية تحاسبية بين الطرفين.

وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الشعبة تسعى عبر الغرفة التجارية للوصول إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب، على المبيعات حول آلية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة مع كل رسالة.

وأضاف أن الشعبة تأمل فى توقيع اتفاقية تحاسبية، لتسهيل العمل بين المصلحة، والمستخلصين، وتيسير عملية تحصيل الضريبة للخزانة العامة.

وأشار حسنين إلى أنه حال الوصول لعمل تسوية باتفاقية تحاسبية مع مصلحة الضرائب على المبيعات، فإن التوقيع عليها يكون عبر الغرفة التجارية، وبحضور أمينها العام.

واقترح أن يتفق على نسبة مئوية، تحدد بين مصلحة الضرائب على المبيعات “القيمة المضافة”، والشعبة، وسدادها على كل بيان جمركى.

ويأتى سعى شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية للتوصل لحل مع مصلحة الضرائب للمبيعات، بعد أن أصدرت مصلحة الجمارك، منذ أسابيع تعليمات للمجمعات الجمركية، تطالب فيها بوقف التعامل مع المستخلصين، لحين إحضارهم بطاقة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة.

وترتب على تطبيق هذا القرار بعض الآثار السلبية، على عدد من المستخلصين، الذين لم يقوموا بالتسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات، أدت لتعطل أعمالهم بالدوائر الجمركية، وتأخير مدد الإفراج عن البضائع الواردة، وتحميل العملاء بغرامات تأخير لصالح الخطوط الملاحية الأجنبية.

من جانبه أكد محمد شوقى، عبد الغفار النائب الأول لرئيس شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تسجيل المستخلص لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة يفيده عن تقديم مستنداته عن الأرباح التجارية والصناعية، لأنه يعد اعترافًا بالفاتورة التى يصدرها المستخلص.

وأضاف أن الإفادة تتحقق عند تأييد الأرباح، والأتعاب التى يقدمها المستخلص، والمسدد عنها ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قابل للتشكيك، أو الإهدار من مصلحة الضرائب .

وتصاعدت الشكاوى من بعض المستخلصين فى الأسابيع الماضية، عقب رفض المجمعات الجمركية قبول البيان الجمركى من المستخلص، إلا بوجود صورة من شهادة التسجيل على القيمة المضافة له.

ولم يبادر مستخلصين بتسجيل أنفسهم فى ضريبة القيمة المضافة من تلقاء أنفسهم، لوجود قرار سابق من وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، بإعفاء المستخلصين من الخضوع لضريبة المبيعات.

ويأمل قطاع من المستخلصين بتوقيع اتفاقية تحاسبية بين المستخلصين، عبر الغرف التجارية ومصلحة الضرائب لحل هذه الإشكالية، يعمل على تسهيل التعامل بين الجانبين، لتيسير الإجراءات، وزيادة الثقة بين الجانبين.

من جانبه طالب مبروك على شلتوت، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، بضرورة العمل سريعا على الوصول لاتفاق تحاسبى مع مصلحة الضرائب على القيمة المضافة للتسهيل على المستخلصين، معتبرًا أن القانون يسمح بإبرام هذه الاتفاقيات التحاسبية.

وأضاف شلتوت أنه من الضرورى العمل على تحديد تعريف محدد للمستخلص، يحدد مهام عمله لتفادى تكرار بعض المشكلات، شأن المحامى فى القضايا التجارية الذى يعامل معاملة الأصيل وليس الوكيل.

واقترح عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تتم التسوية مع المستخلصين على غرار ما يحدث مع المحامين فى الضريبة على المبيعات عبر إيصالات وجداول مع كل رسالة أو شحنة.

ولفت إلى أنه بوصول التعليمات للمجمعات الجمركية، بوقف التعامل مع المستخلصين لحين إحضار بطاقة التسجيل على القيمة المضافة، حدثت بعض التكدسات، والتأخر فى إجراءات الإفراج الجمركى.

وأكد عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن المستخلص يعمل دائماً على محورين للتسهيل على عملاءه الأول، اختزال الوقت، الثانى خفض التكلفة.

وأشار شلتوت إلى أن أى تعطيل فى سرعة إنهاء الإجراءات فإنه يعيق المستخلص عن تحقيق هذان المحوران فى العمل، ويؤدى فى النهاية لإطالة فترة الإفراج الجمركى، ومن ثم زيادة التكلفة على العملاء والمستوردين.

