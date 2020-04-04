المستخلصون يطالبون بمزيد من تخفيض الإجراءات الجمركية لمواجهة «كورونا»

استبعدت هيئة ميناء الاسكندرية إمكانية غلق الميناء على خلفية حدوث حالة إيجابية إصابة بفيروس كورونا بين المستخلصين

حالة من القلق انتابت المتعاملين مع هيئة ميناء الإسكندرية بعد عن اكتشاف حالة إيجابية من المستخلصين الجمركيين المتعاملين مع الميناء الجمعة الماضية، وعلق البعض بضرورة غلق الميناء لفترة حتى يتم تطهير كافة المواقع داخلها.

وفي السياق ذاته، أكد محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية أنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة الإفراج الجمركي خلال الأزمة الراهنة مع إنتشار فيروس كورونا .

وأوضح أن شعبة المستخلصين تعقد اجتماعات شبه يومية مع كل من أعضاء ومسؤولي غرفة ملاحة الإسكندرية والغرفة التجارية والجهات المعنية بالاستيراد والتصدير لوضع الحلول الممكنة التي تواجهها التجارة البحرية.

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية على إلغاء ما يسمى باستمارة الجرد والتي تعد إجراءا يعمل على تعطيل الإجراءات بدون أهمية.

وينص قانون الجمارك على أنه من ضمن المستندات المطلوبة ” استمارة جرد غير السليم” ، والتي يتم تحريرها بمعرفة مأمور جمرك المخزن بمشمول الطرد غير السليم من أصل وصورتين ، ويوقع عليها مأمور المخزن وأمين المخزن ومندوب التوكيل الملاحي ومندوب حركة البضائع ، على ان يسلم الأصل لصاحب الشأن وصورة لأمين المخزن ويحتفظ بالصورة الثانية بالجمرك.

ضرورة زيادة مساحة هيئة سلامة الغذاء بالميناء

وأوضح ” العرجاوي ” أن النقابة تقدمت بعدة طلبات رسمية لهيئة ميناء الإسكندرية بضرورة زيادة المساحات المخصصة لبعض الجهات العاملة داخلها، خاصة هيئة سلامة الغذاء التي يدخلها يوميا ما يزيد عن 300 متعامل معها من أصحاب الشأن ونوابهم من المستخلص بخلاف العاملين بها، وتصل مساحتها داخل الميناء 70 مترا فقط.

وتابع ” العرجاوي ” أن هيئة الميناء وعدت بإعداد موقع أخر لهيئة سلامة الغذاء، إلا أنه يمكن أن يستغرق ما يزيد عن شهرين حتى يمكن الإنتهاء منه رغم الأزمة الراهنة من زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.



استبعاد غلق الميناء بعد ظهور حالة بين المستخلصين

واستبعد نقيب مستخلصي الإسكندرية غلق الميناء بعد أن تبين إصابة أحد المستخلصين المتعاملين مع أحد المواقع الجمركية خلال الخميس الماضي.

وأشار إلى أنه مصلحة الجمارك قامت بغلق المبنى الذي هو عبارة عن ” مطور جمركي ” ليتم تعقيمه وتطهيره من قبل هيئة الميناء ليتم إعادة العمل به بداية الأسبوع الجاري.

وطالب رئيس نقابة المستخلصين هيئة ميناء الإسكندرية بزيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة فيما يخص تطهير كافة المواقع التي تعمل داخل الميناء، حتى يتم استمرار الميناء في العمل ولا تضطر للجوء إلى هذا الإجراء ” غلق مواقع بالميناء” مرة أخرى، بالإضافة إلى زيادة تدعيم الإدرات الإلكترونية بما يعمل على تقليل أعداد المتعاملين مع الجهات المعنية داخل الميناء.

وهيئة الميناء تؤكد: صعوبة غلق الميناء خلال المرحلة الراهنة لاستقباله السلع الاستراتيجية



من جانبه استبعد رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية غلق الميناء، مشيرا إلى أن الميناء استقبل اليوم فقط قرابة 250 ألف طن من الحبوب.

وأوضح أن أحد المواقع الجمركية تم اكتشاف حالة إيجابيه به، ويتم تطهيره وتعقيمه فقط ليتم إعادة عمله مرة أخرى، موضحا أن الموانئ تعد البوابة الرئيسية لاستقبال السلع الاستراتيجية للسوق المحلية.