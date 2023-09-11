«المستحضرات الطبية»: 200 شركة جديدة بصدد الانضمام إلى شعبة الأدوية

كشفت الدكتورة رشا قابيل رئيس لجنة المستحضرات الطبية بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«المال» عن أن قرابة 200 شركة جديدة تحت التأسيس من المقرر أن تنضم قريبا الى قائمة الأعضاء بالشعبة ليصل عددهم 1200 عضو.

وأوضحت «قابيل» أن ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية انعكست على المستحضرات المستوردة المشهورة بالسوق المحلية ، مما أدى إلى عزوف المستهلكين عن تلك المنتجات ورفعت الإقبال على البديل المحلى ، الأمر الذى فتح شهية مصنعين جدد للانضمام للقطاع علاوة على ذلك أن الشركات القائمة زادت من حجم إنتاجها لتغطية السوق المحلية.

وقالت إن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة جعلت الشركات المحلية تدرس العيوب الموجودة بمنتجاتها، والعمل على تطويرها وتحسينها لترضى كافة فئات المستهلكين من خلال ابتكار أكثر من علامة تجارية بأسعار مختلفة تحت مسمى منتج واحد لضمان التنوع وحرية الاختيار للمستهلك.

وأكدت أن الشركات المحلية وضعت خطة تمكنها من تصريف وبيع منتجاتها بالسوق المحلية لرفع حجم مبيعاتها ولاستمرارية الصناعة حيث أنها اتبعت سياسة سعرية متزنة بعد أن تحملت فرق زيادة الخامات بدلا من تحميلها على المستهلك.

وطالبت بالتوسع فى التعميق الصناعى للخامات لاسيما مواد التعبئة والتغليف التى زادت بنسبة كبيرة عن غيرها من الخامات المستوردة التى تمثل نسبة كبيرة من مكونات انتاج مستحضرات التجميل.

وأضافت أن السوق المصرية واعدة ولديها فرصة كبيرة للنمو والمنافسة بدعم من إقبال المستهلكين ، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة فى الصناعة خلال الفترة المقبلة مما ينعكس إيجابيا على حجم الصادرات، ويمكن الشركات من التوسع خارجيا وتحقيق ميزة تنافسية.

وكان ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أرجع فى تصريحات سابقة ل”المال” أسباب ارتفاع صادرات قطاع الدواء خلال النصف الأول من 2023 الى مستحضرات التجميل الطبية، مشيرا حينها إلى أن الطلب المتنامى عليها ساهم بقدر كبير فى تحقيق التوزان فى حجم الصادرات.

ويقوم المجلس على 3 قطاعات وهى الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

وسجلت صادرات القطاع فى النصف الأول من 2023 ، 530 مليون دولار تقريبا مقابل 467 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها %13 وسط مساعٍ لزيادتها %30 بشكل سنوى وفق خطة محكمة وواضحة، ضمن خطط الدولة المصرية لنمو كل القطاعات الوصول بها إلى 100 مليار دولار.