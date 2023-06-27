المستثمرون يتخارجون من سوق الأسهم الصينية وتراجع حاد لليوان

كان من شأن إحجام الحكومة عن إضافة حافز ملموس وتزايد قتامة الآفاق المستقبلية بشأن الاقتصاد التسبب في تخارج المستثمرين الكثيف من سوق الأسهم الصينية، مما ساعد على دفع سعر اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، بحسب وكالة بلومبرج.

تواجه الصين تشاؤم المستثمرين المتزايد تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ حيث عزز البنك المركزي دعمه لعملة البلاد المتراجعة يوم الثلاثاء من خلال تحديد سعر مرجعي يومي أقوى بكثير من التقديرات.

جاءت هذه الخطوة بعد يوم من إيقاف كاتب بارز في الشأن المالي واثنين من أقرانه من منصة تواصل اجتماعي لنشرهم “معلومات سلبية وضارة” حول سوق الأسهم المتراجعة في الصين.

أداء سوق الأسهم الصينية

تراجع مؤشر “إم إس سي اي” للأسهم الصينية 20% تقريباً من أعلى مستوى سجله في يناير 2023.

قال كريستوفر وونغ، المحلل في شركة “أوفرسي- تشاينيز بانكينغ” في سنغافورة، إن تحديد السعر (المرجعي) بمثابة “إشارة قوية” أن بنك الشعب الصيني يرى أن تحركات اليوان مفرطة خلال الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن تدخل من قبل البنك المركزي من المحتمل أن يؤدي فقط إلى إبطاء وتيرة الانخفاض، مضيفا أن تحديد 7.25 يوان لكل دولار من المرجح أن يكون مجرد نقطة بداية.

ارتفعت العملة الصينية 0.45% إلى 7.21 يوان مقابل الدولار في الساعة 2:32 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بعد انخفاضها 1% الإثنين.

تراجع اليوان الصيني 5% تقريباً خلال الربع الجاري، ما يجعله واحداً من أسوأ العملات أداءً من بين 31 عملة رئيسية.

أدوات المركزي الصيني لمواجهة خسائر اليوان

يتمتع بنك الشعب الصيني بتاريخ حافل في تحريك العملة في كلا الاتجاهين بموجب نظام “التعويم المُدار” عندما تصبح الرهانات من جانب واحد.

تم تحديد ما يسمى بالتثبيت (يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إشارة سياسية نقدية بشأن سعر الصرف الصيني)- بمقدار 111 نقطة أقوى من متوسط التقدير في استطلاع أجرته “بلومبرج” – وهو أكبر علاوة سعرية منذ نوفمبر 2022.

يمتلك بنك الشعب الصيني أدوات أخرى تحت تصرفه لوقف الخسائر في العملة، مثل خفض معدل الاحتياطي الإلزامي لودائع العملات الأجنبية وزيادة التكلفة بالنسبة للمتعاملين الذين يتطلعون إلى بيع اليوان. وكانت البنوك المملوكة للدولة تبيع الدولار أمس الاثنين وبعد بدء التعاملات يوم الثلاثاء.

في تقرير يوم الثلاثاء، قالت صحيفة “تشاينا سيكيوريتيز جورنال” المملوكة للدولة إن الضغط على اليوان سيتراجع تدريجياً مع تحسن الاقتصاد بفضل الإجراءات المشجعة للنمو. ومن ثم سيعود اليوان إلى حركته الطبيعية في الاتجاهين.

تقوض الشكوك إزاء أن الحكومة ستكشف النقاب عن تقديم حوافز قوية بما يكفي سوق الأسهم. انخفض مؤشر “مؤشر “إم إس سي آي” للصين بأكثر من 7% في ستة أيام قبل أن ينتعش 2% يوم الثلاثاء.