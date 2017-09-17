المستثمرون الهنود يقعون في غرام مواقع الزواج

الهنود ينفقون 57 مليار دولار سنويا على الزيجاتعبدالغفور أحمد : نجحت شركة هندية تطور مواقعا للتوفيق بين الأزواج المحتملين في الهند، في طرح أسهما في البورصة بقيمة 78 مليون دولار، في عملية نادرة لشركات الإنترنت الهندية، تعكس تفاؤل رجال الأعمال بهذا النوع من الاستثمار، وفقا لصحيفة فاينانشيال ت

الهنود ينفقون 57 مليار دولار سنويا على الزيجات



عبدالغفور أحمد :



نجحت شركة هندية تطور مواقعا للتوفيق بين الأزواج المحتملين في الهند، في طرح أسهما في البورصة بقيمة 78 مليون دولار، في عملية نادرة لشركات الإنترنت الهندية، تعكس تفاؤل رجال الأعمال بهذا النوع من الاستثمار، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وقال موروغافيل جاناكيرامان، مؤسس موقع Matrimony.com: إن نجاح الموقع لم يكن سهلا في مجتمع متعدد الطوائف والأديان ويلعب الآباء فيه دورا رقابيا على أبنائهم، بينما تسيطر على الزيجات القرابة والعلاقات الشخصية بين الأسر.

وينفق الهنود 75 مليار دولار سنويا على الزيجات، وتضم الدولة الآسيوية بين جنباتها أكثر من 100 مليون شاب وشابة غير متزوجين وتتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاما، وفقا لشركة كى بي إم جي.

وتثير هذه الأرقام شهية المستثمرين ورواد الأعمال الذين يأملون في نيل حصة معقولة من السوق الذي ينمو باضطراد.

وتأسست Matrimony.com عام 2000 وهي ضمن المواقع الأقدم في الهند، وقد انشأت منذ تأسيسها 300 موقع متخصص في نفس المجال ما يعكس الطبيعة المتفاوتة لسوق الزواج في الهند.