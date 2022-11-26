المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى تايوان وسط توقعات بتباطؤ رفع الفائدة عالميا

يتوافد المستثمرون الأجانب إلى سوق تايوان بفضل التوقعات بتباطؤ رفع أسعار الفائدة عالمياً، مما يساعد على جعل المؤشر القياسي أحد أفضل المؤشرات من حيث الأداء في المنطقة خلال نوفمبر.

تنتعش الأسهم ويتدفق رأس المال الأجنبي قبل الانتخابات المحلية المقررة، اليوم السبت، إذ يمثّل التصويت بمثابة إظهار الثقة للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم قبل انتخابات الرئاسة في عام 2024.

تباطؤ رفع أسعار الفائدة

بلغ صافي التدفقات الداخلة إلى أسهم الجزيرة منذ بداية نوفمبر 5.73 مليار دولار أميركي بحلول يوم الخميس، وهو أول رقم إيجابي في ستة أشهر والأكبر منذ يونيو 2007، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرج”.

يتوقع المزيد من مراقبي السوق انتهاء تباطؤ أشباه الموصلات بحلول منتصف عام 2023 وسط تقييمات مغرية.

وتحدث هذه التطورات في ظل احتمال أن يغير مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسار سياسته النقدية، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية بعد الاجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركيجو بايدن، مما ساعد على انتعاش الأسهم التايوانية.

ارتفع مؤشر الأسهم القياسي “تاييكس” بنسبة 14% منذ بداية نوفمبر، ليسجل أفضل مستوياته منذ أكثر من 13 عاماً، مع ارتفاع شركة “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ” صاحبة الوزن الثقيل بالمؤشر بنسبة 27%.

كما أدى التحول في المعنويات إلى ارتفاع الدولار التايواني من أضعف مستوى له منذ عام 2016، حيث قفزت العملة بأكثر من 4% منذ مطلع نوفمبر لتتجه نحو أقوى مكاسب شهرية منذ عام 1998.

تستعد الأسهم التايوانية للارتفاع أكثر بمجرد انتهاء عبء الانتخابات، وفقا لأنغيلا تشوانغ، مديرة الاستثمار لدى “كابيتال إنفستمنت ترست كورب” ( Capital Investment Trust Corp).

وقالت: “تُظهر السجلات السابقة أن “تاييكس” ارتفع بنسبة 10% في المتوسط ​​بعد شهر واحد من الانتخابات المحلية. لذلك أعتقد أنه بغض النظر عن الحزب الذي سيفوز، ستشهد الأسهم التايوانية انتعاشاً”.

عمليات بيع واسعة

عانت الأسهم التايوانية من عمليات بيع واسعة النطاق منذ بداية 2022، وسط انهيار أسهم التكنولوجيا عالميا، وتزايد التوترات السياسية مع الصين.

ولا يزال مؤشر “تاييكس” منخفضاً بنسبة 19% منذ مطلع 2022، إذ بلغت قيمة صافي بيع الأجانب للأسهم 41.9 مليار دولار ليكون الأعلى على الإطلاق.

قال آريس تشو، مدير استثمار لدى شركة “فرانكلين تمبلتون سينو آم سيكيوريتيز إنفستمنت مانجمنت” (Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Management Inc) إن التوقعات أكثر إيجابية للأسهم في شهر ديسمبر الذي يشهد أداءً قوياً تقليدياً، إذ “تعيد الشركات شراء الأسهم لتعزيز محافظها الاستثمارية بهدف تجميل البيانات المالية في نهاية العام”.