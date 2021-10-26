المستثمرات العرب : إلغاء الطوارئ يؤكد الاستقرار الأمني والسياسي وحصاد 7 سنوات من التنمية

إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ يأتى كحصاد إنجازات على مدى 7 سنوات من التنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب بالتعمير والبناء والمشروعات العملاقة وتوفير فرص العمل

أكدت د. هدى يسي؛ رئيس اتحاد المستثمرات العرب؛ أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ يأتى كحصاد إنجازات على مدى 7 سنوات من التنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب بالتعمير والبناء والمشروعات العملاقة وتوفير فرص العمل.

وأشارت فى بيان صحفي اليوم ؛ إلى أن الرئيس السيسي ؛ أعطى بدء إشارة جديدة من بشائر الخير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بالبلاد ويأتى فى مقدمتها الحركة السياحية ؛ حيث يعكس القرار؛ حالة الاستقرار الأمني والسياسي التى تعيشها مصر ؛ ورسالة طمأنة لجميع الدول بأن مصر آمنة تماما، مما يتوقع خلال الفترة المقبلة المزيد من الانتعاش والتدفق للسياحة الوافدة إلى البلاد خاصة فى ظل الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالفنادق والمنتجعات السياحية ومع زيادة نسبة الإشغال بالكامل.

وقالت د. هدى يسى ؛ أن من بشائر الخير أيضا؛ المناخ الإستثماري الآمن الذى يمثل عامل قوى لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات مما سيساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ؛ ويتواكب ذلك مع إقبال المستثمرين على الاستثمار فى مصر طبقا للمؤشرات العالمية التى تؤكد أن مصر هي الأكثر جذبًا للاستثمار في القارة الإفريقية تليها المغرب وجنوب إفريقيا.

وأضافت أن بشائر الخير ؛ تتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية تحت شعار” الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى”. . الشباب العربي الإفريقى ؛ المنتظر انعقاده خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر؛ بحضور نخبة من كبار المستثمرين لبحث المزايا الاستثمارية فى مصر وإقامة العديد من المشروعات التنموية.