المستبعدون من مباراة المقاصة يؤدون المران في التتش

يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين لم تشملهم قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة – التى ستقام ضمن لقاءات الأسبوع الثلاثون من الدورى المصرى الممتاز- مرانهم بشكل طبيعي في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن يشارك في المران اللاعبون، مسعد عوض وباسم علي، وحسين السيد، وعمرو بركات، وأحمد حمودي وحسام عاشور، بالإضافة إلى الثنائي المصاب مروان محسن وعبدالله السعيد، اللذين يؤديان تدريبات تأهيلية.

كان حسام البدري، المدير الفني الأهلى، قد أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة الفريق الفيومى، وضمت كلًا من: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسام غالي، وعمرو السولية، وصالح جمعة، وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد، ووليد سليمان، وميدو جابر، ومؤمن زكريا، وعمرو جمال، وجونيور أجايي، وأحمد ياسر ريان، وعماد متعب.

ويسافر الفريق، عصر اليوم الأحد، إلى السويس، استعدادًا لخوض المباراة التي تقام مساء الإثنين، على أن يؤدى مرانه فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب السويس في نفس توقيت مباراة مصر المقاصة، ويتجمع الفريق في النادي الآن، على أن يتجه في الرابعة عصرًا إلى السويس، قبل أن يخوض مرانه الأخير هناك.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة فقط ليعلن رسميًا احتفاظه بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، حيث يحتل الشياطين الحمر، صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 75 نقطة.