المستبعدون من قرعة وحدات الكيلو 4 فى مرسى مطروح يستردون مبالغهم

علمت “المال” أن المستبعدين من قرعة الوحدات السكنية بالكيلو 4 فى مدينة مرسي مطروح والمنتظر أجراءها صباح يوم الاثنين المقبل سيبدؤا فى أسترداد المبالغ الخاصة بتلك الوحدات السكنية من المركز التكنولوجى بمجلس المدينة.

وكشفت مصادر مُطلعة لـ”المال” عن أن المستبعدين من قرعة الوحدات السكنية فى الكيلو 4 وعدد 151 حالة لعدم انطباق الشروط عليهم سيحصلوا على المبالغ الخاصة بتلك الوحدات بالتوجة إلي شباك” إدارة الإسكان ” بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مجلس مدينة مرسي مطروح لاسترداد تلك المبالغ .

وأضافت المصادر أن تم أعداد كشوفات بأسماء المستحقين للوحدات السكنية بالعمارات الجديدة بمنطقة الكيلو ٤ ، تمهيداً لإجراء القرعة العلنية بينهم ، لافتة إلى أن عددهم يزيد عن نحو 840 ملف .

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بالملعب الخماسي بمنطقة الميناء الشرقي يوم الاثنين القادم الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٢ في تمام العاشرة صباحا

وفى السياق ذاته أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس الثلاثاء عن أنه تم الانتهاء من أعمال لجنة اختيار المستحقين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالعمارات الجديدة بالكيلو ٤ بمدينة مرسى مطروح بعدد ٨٠ وحده سكنيه واعتماد نتائجها بعد بحث جميع التظلمات حيث سيتم اجراء القرعة العلنية بين المستحقين بإجمالي عدد 940 مستحق على عدد 80 وحدة سكنية وذلك بالملعب الخماسي يوم الإثنين القادم فى اطار من الشفافية

وأوضح بدوره صلاح أبو الدهب مدير صندوق الاسكان يمحافظة مطروح ان اعمال لجنة اختيار المستحقين للوحدات السكنية اسفرت عن قبول عدد 940 مواطن سيتم اجراء القرعة العلنية بينهم على عدد 80 وحدة سكنيةوتم رفض عدد 151 حالة لعدم انطباق الشروط عليهم بعد بحث جميع حالات المتظلمين الذين تقدموا بتظلماتهم وتم اجراء المعاينات من خلال اللجنة التنفيذية والشعبية للوقوف على المستحقين لتلك الوحدات فى اطار اجراءات من الشفافية والالتزام بالضوابط المحددة للحصول على تلك الوحدات