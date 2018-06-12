المستبعدان من انتخابات المقاصة: سنلجأ للقضاء حال رفض التظلمات

شريف عمر:وقالت مصادر مقربة من الانتخابات إن لجنة التظلمات أنهت مراجعة كل المستندات المقدمة من العزب وفتح الله، بجانب عدة طعون مقدمة من أشرف الضبع، المرشح لاقتناص مقعد رئيس مجلس الإدارة، ضد منافسه الرئيس الحالى اللواء محمد عبدالسلام، وتدور التكهنات حول صدور القرار النهائى من اللجنة خلال الساعات الق

شريف عمر:



وقالت مصادر مقربة من الانتخابات إن لجنة التظلمات أنهت مراجعة كل المستندات المقدمة من العزب وفتح الله، بجانب عدة طعون مقدمة من أشرف الضبع، المرشح لاقتناص مقعد رئيس مجلس الإدارة، ضد منافسه الرئيس الحالى اللواء محمد عبدالسلام، وتدور التكهنات حول صدور القرار النهائى من اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة.



وقال سامح العزب – فى تصريح لـ«المال» – إن الهيئة أخطرته بأن سبب استبعاده من الانتخابات ارتباطه بشركة «أكيومن» وهو ما يخالف قواعد ترشح ذوى الخبرة، والتى تشترط ألا يكون المرشح مساهما أو شاغلا لوظيفة بأى من الشركات الأعضاء فى مصر المقاصة، موضحًا أنه تقدم بتظلم أمام الرقابة المالية خلال الأسبوع الماضى، وتقدم بمستندات إضافية لدى لجنة التظلمات أمس.



وأشار إلى أنه فى حال صدور قرار من لجنة التظلمات بتأييد استبعاده من الانتخابات، وتأكده من صحة موقفه القانونى، فسيرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لوقف انتخابات المقاصة أو العودة من جديد لقائمة المنافسين الأولى.



ويشمل التظلم المقدم من «العزب» للهيئة عدة توضيحات بخصوص منافسين له على مقعد ذوى الخبرة، منها أن كلا من عمرو بهاء الدين، ولميس نجم، مرشحان عن البنك التجارى الدولى، والذى بدوره يملك حصص أغلبية فى شركتى سمسرة، هما «التجارى الدولى للسمسرة»، و«دايناميك» – الأعضاء بمصر المقاصة- بجانب أن المرشح الأخير أحمد سعد، ممثل لشركة «ميجا» القابضة، والتى تملك أيضًا «ميجا» للسمسرة، كما أن سعد يتواجد بعضوية شركة «نعيم» المالية القابضة، وبالتالى فإن سبب إبعاد «العزب» ينطبق على آخرين.

وتضمنت المستندات الدعوة إلى دراسة صحة ترشح اثنين من المرشحين ممثلين عن كيان، وهما لميس نجم وعمرو بهاء عن البنك التجارى الدولى.



فيما قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إنه تقدم بمذكرتين شاملتين للرقابة المالية على قرار استبعاده من الانتخابات، مؤكدًا أنه فى حال رفض لجنة التظلمات عودته من جديد للانتخابات، فسيرفع دعوى قضائية لدى القضاء الإدارى للطعن على قرار الهيئة، والعودة للانتخابات.

وتقدم «فتح الله» للانتخابات باعتباره ممثلًا عن شركة الشروق للوساطة.



وقال أشرف الضبع، إنه تقدم بأكثر من مستند للطعن على صحة ترشح منافسه اللواء محمد عبدالسلام، تتضمن عدة نقاط حول إدارة الشركة فى عهده، وطالب بإبعاده من الانتخابات، متابعًا : «التزمت فى التظلم بالتأكيد على سيادة القانون دون أى تجريح فى «عبدالسلام».

وأعلنت المقاصة أمس، اعتذار حسام الدين جودت عن استكمال المنافسة على مقعد العضو المنتدب، ليفوز بذلك طارق عبدالبارى، العضو المنتدب الحالى بالمنصب بالتزكية، فيما أعلنت الشركة أيضًا اعتذار نضال القاسم عصر، عن المنافسة على أحد مقاعد أمناء الحفظ، لينضم إلى كل من شريف حشمت وأيمن صبرى، لتقتصر المنافسة على كل من عمرو الجناينى، ياسر زعزع العضوين الحاليين، عمرو مصطفى عن البنك الأهلى، محمود ثابت عن الأهلى المتحد، ووائل وجيه عن «إتش سى».



وتشهد انتخابات المقاصة منافسة شرسة بين المرشحين المتقدمين لاقتناص المقاعد الثلاثة المخصصة لشركات السمسرة، ومثلها لأمناء الحفظ، و2 ذوى خبرة، ويتنافس على مقاعد السمسرة، محمد ماهر، ممثلًا لبرايم القابضة، وعونى عبدالعزيز، عن «وديان»، وياسر راشد، عن «كابيتال»، ومصطفى فوزى، عن «بايونيرز»، وهانى حمدى، عن «أكيومن»، وطارق أباظة، عن «النعيم»، محمد فاروق مسعود، عن «جلوبال إنفيست»، ورفيق مطر، عن «الفرعونية»، وأحمد أبوحسين، عن «كايروكابيتال» وأسامة حماد عن المجموعة المصرية، والذى نشرت «المال» سابقًا دراسته الانسحاب لشدة المنافسة.

ويتنافس على مقعدى ذوى الخبرة كل من سعد ونجم وبهاء الدين ومحمد كفافى، العضو المنتدب لشركة «آى سكور»، وستجرى الانتخابات يوم 9 يوليو المقبل.

تتواصل الإثارة فى انتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى بعد إعلان 4 مرشحين اعتذارهم عن استكمال المنافسة، فيما تنظر لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، المستندات المقدمة من سامح العزب، العضو المنتدب لشركة «أكيومن» لإدارة المحافظ، ومحمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم المالية، على قرار استبعادهما من الانتخابات.



