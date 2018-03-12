المساهم الرئيسى فى عتاقة للصلب يقلص حصته ببيع مليون سهم

رجب عزالدينأعلنت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة عن قيام شركة شركة الوحدة للتنمية الصناعية ببيع عدد مليون سهم من أسهمها بقيمة اجمالية 22.7 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " بذلك تصل نسبة مساهمة شركة الوحدة إلى 93.54% بعد التنفيذ مقارنة بنحو 96.87% قبل العملية".وبلغ

رجب عزالدين

أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة عن قيام شركة شركة الوحدة للتنمية الصناعية ببيع عدد مليون سهم من أسهمها بقيمة اجمالية 22.7 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” بذلك تصل نسبة مساهمة شركة الوحدة إلى 93.54% بعد التنفيذ مقارنة بنحو 96.87% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 22.72 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية ، وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية الخميس الماضى عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على مليون سهم من أسهم شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة بقيمة اجمالية 22.7 مليون جنيه تقريبا.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة فى 29 مارس الجاري للنظر فى مشروع توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017.

وتضاعفت أرباح الشركة بنسبة 100% خلال خلال 2017 لتسجل 169.2 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 84.4 مليون جنيه في 2016.

وقفزت مبيعات الشركة خلال إلى 3.6 مليار جنيه خلال 2017 مقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 150 مليون جنيه، موزعا على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم ،ويتوزع هيكل مليكتها بين شركة الوحدة للتنمية الصناعية (96.8779%)،والمساهم مصطفى سيد عيسى مصطفى (1.002%).

