المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تقترب من 11 مليار دولار

ارتفع إجمالي المساعدات العكسرية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرنيا إلى ما قيمته 10.9 مليار دولار، وذلك في أعقاب الإعلان عن حزمة المساعدات الأخيرة أمس الجمعة، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أمس الجمعة، أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير.

وتشمل الحزمة الجديدة، ذخيرة لنظام الصواريخ HIMARS، إلى جانب 16 مدفع هاوتزر، ومعدات لإزالة الألغام، و15 طائرة بدون طيار من طراز ScanEagle، وفقا لما قاله المسؤول للصحفيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة سترسل 40 عربة من طراز MRAP التي ستسمح للأوكرانيين بالتحرك عبر المناطق الملغومة.

وبعد الإعلان عن هذه الحزمة الأخيرة، تكون إدارة جو بايدن قدمت حتى الآن أكثر من 10 مليارات دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهذه هي حزمة الـ19 التي يقدمها “البنتاجون” لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لنظيره الأمريكي جو بايدن بعد أنباء عن المساعدات.

وقال زيلينسكي، عبر حسابه على تويتر: “أنا أقدر بشدة حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية. شكرا جزيلا لك على هذا القرار، لقد اتخذنا خطوة مهمة أخرى لهزيمة المعتدي، أوكرانيا ستكون حرة”.