المسار الهابط يخيم على البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سيطر المسار الهابط على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-6-2023 .

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.14% ، مسجلا مستوى 17963 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 0.22%، مسجلا 3547 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.18% عند 5264 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 150 سهما، ارتفع منهم 37 سهما، فيما تراجع 16 سهما، و استقر 97 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 7.7 مليون جنيه، و 2.2 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 9.9 مليون جنيه.