المسار الهابط يحكم سيطرته على وثائق «صناديق الاستثمار»

واصل المسار الهابط فرض سيطرته على وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى تحت ضغط التراجع الذى لحق بمؤشرات البورصة.

وهبط مؤشر البورصة المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الماضى نحو %2.27 عند مستوى 9225 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %3.24 مسجلًا 1721 نقطة، والأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %3.11 ليغلق عند مستوى 2548 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %2.11 بما يعادل نحو 13.4 مليار جنيه، ليسجل 621.9 مليار الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بـنسبة 635.3 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» على رأس الأدنى انخفاضاً فى «المتوازنة»

ولحق الهبوط الجماعى بكل وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، وتمكن صندوق مصر الخير من احتلال المركز الأول بين الأقل هبوطًا، إذ تراجعت وثيقته %0.02 لتصل إلى 14.27 جنيه.

وفى المركز الثاني، جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بـ%0.67 وبقيمة 237.75 جنيه للوثيقة، ثم احتل “البنك الزراعى المصرى «الماسي» المركز الثالث بـ%0.86 ليصل سعر وثيقته إلى 258.84 جنيه.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» المركز الرابع بـ%0.91 لتسجل 12.2 جنيه للوثيقة، ثم جاء بنك التجارى الدولى «تكامل» متذيلًا قائمة الخمسة الأقل هبوطًا بـ%0.94 ليصل سعر وثيقته إلى 184.5 جنيه.

«فاروس» كاد أن يفلت فى «الأسهم»

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم المسار الهابط الذى لحق بمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي.

وتصدر «فاروس» قائمة صناديق الأقل هبوطًا بـ%0.27 لتسجل وثيقته 85.73 جنيه، تلاه البنك التجارى الدولى «استثمار» ثانيًا بـ%1.45 وبسعر 173.69 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig فى المركز الثالث بهبوط %1.58 ليصل سعر وثيقته إلى 261.99 جنيه، تلاه «بنك القاهرة» رابعًا بـ%1.59 وبسعر 97.55 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بايونيرز «الرائد» قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط، بنسبة تراجع %1.64 وبسعر 78.39 جنيه للوثيقة الواحدة.

«وثاق» تتربع على عرش «النقدية»

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر بتحركات البورصة– الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.28 وبقيمة 10.64 جنيه للوثيقة، تلاه “آروب” للتأمين فى المركز الثانى بـ%0.21 وبنحو 223.8 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الأهلى الرابع بالمركز الثالث، بارتفاع 0.2%، فيما انخفض سعر وثيقته على أساس أسبوعي، ليسجل 280.58 جنيه، وذلك على خلفية توزيع 2 جنيه للوثيقة، ثم جاء البنك التجارى الدولى «أصول» رابعًا بارتفاع %0.199 وبقيمة 527.31 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق إن آى كابيتال «سيولة» قائمة الخمسة الأوائل، بنسبة ارتفاع %0.194 وبسعر 11.38 جنيه للوثيقة.

و«ثبات» يتقدم «الدخل الثابت»

كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ%0.199 ليحصد المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته 382.45 جنيه.

وحل صندوق بنك القاهرة «الثابت» فى المركز الثانى بـ%0.185 ليصل سعر وثيقته إلى 280.18 جنيه، ثم «البنك الأهلى الثامن» ثالثًا بـ%0.16 وتراجع سعر وثيقته على أساس أسبوعي، بعد توزيع 30 جنيهًا للوثيقة، ليسجل 1914 جنيهًا.

«الوفاق» الأقل أفولاً «الإسلامية»

وسيطر التراجع الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى مقدمة الأقل استجابة للتراجع، بنحو %1.72 وبلغ سعر وثيقته 14.45 جنيه.

وحصد صندوق نعيم مصر المركز الثاني، بهبوط %1.76 وبلغ سعر وثيقته 116.59 جنيه، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى –التجارى الدولى «أمان»– بالمركز الثالث، بـ%1.85 وبقيمة 97.92 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الرابع، بنسبة %1.91 وبسعر 126.92 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تأثرًا، بالتراجع بـ%2.14 بسعر وثيقة 192.7 جنيه.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى المركز الأول بـ%0.181 وبقيمة 211.58 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» بالمركز الثانى بـ%0.171 مسجلًا 286.51 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.163 ليصل سعر الوثيقة إلى 128.72 جنيه.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة هبوط بـ%0.99 لتصل إلى 85.32 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%1.5 لتصل إلى 133.11 جنيه.

التقهقر يخيم على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وسيطر المسار الهابط على وثيقتى صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» فى مقدمة الأقل تراجعًا بنسبة %1.57 ووصل سعر وثيقته إلى 145.37 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB بنسبة %1.62 وبسعر 107.03 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 228.34 جنيه.

وتراجعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.11 لصندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 16.8 جنيه، ثم صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ%0.4 لتصل إلى 536.27 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.