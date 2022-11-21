«المساحة» تقترب من صرف تعويضات متضررى الصرف الزراعى  بـ«الثغر»

بدأت وزارة الرى والموارد المائية بالتعاون مع مديرية المساحة فى الإسكندرية، إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتعويضات الخاصة بمشروع مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية.

وحسب مصادر ذات صلة بالمشروع، أتاحت هيئة المساحة الكشوف الخاصة بالتعويضات بكل من مديريات المساحة بالإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة، وجهاز مدينة الحمام.

وحسب المصادر فمن المقرر أن يتم نزع قرابة 13 مليون متر مربع، وهى عبارة عن 1339 فدانا موزعة على 3 محافظات.

وأكدت مصادر بمديرية المساحة بالإسكندرية أن تلك المساحات موزعة بنطاق 3 محافظات حيث يقع منها 392 فدانا بنطاق البحيرة، و 1143 فدانا بالإسكندرية، بالإضافة إلى 1583 فدانا بمرسى مطروح.

وحسب المشروع فقد تمت دراسة مصادر المياه من الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج وتبين أنه يمكن الاستفادة من تصرف قدره 6 ملايين متر مكعب يوميا لزراعة زمام مساحات جديدة بمساحة تصل إلى 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة.

أما بالنسبة لمياه الصرف الصحى لبعض محطات معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية، وتتضمن 800 ألف متر مكعب يوميا بمحطة التنقية الشرقية، و420 ألف متر مكعب يوميا بمحطة التنقية الغربية ومحطة العجمى بواقع 180 ألف متر مكعب يوميا لتصل تصرفات محطات الصرف بالإسكندرية إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى خلط مليون متر مكعب يوميا نهاية ترعة النصر ليصبح إجمالى مياه الرى والصرف الصحى والزراعى 6 ملايين متر مكعب يوميا.