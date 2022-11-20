«المساحة» تصرف تعويضات بقيمة مليار جنيه للمتضررين من محور شرق الرياح التوفيقي

بدأت هيئة المساحة فى صرف تعويضات وتلقى الطعون المتضررين من مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر، وذلك فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية.

وتقوم وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، بدفع تلك التعويضات، والتى تقترب من مليار جنيه، وذلك بالتزامن مع البدء فى تنفيذ المشروع.

وأكد مصدر مسئول بهيئة المساحة أنه تم إتاحة التقدم للاطلاع على الكشوف والتأكد من التعويضات اللازمة لأصحاب أملاك تلك المناطق التى يخترقها المشروع، وذلك حتى 24 فبراير المقبل، وخلال تلك المدة يحق الطعن على تقدير التعويض أمام المحاكم الابتدائية، وذلك حسب القانون المختص فى هذا الشأن.

وتستهدف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لتطوير شبكة الطرق بالدلتا وتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة وإعداد التصميمات المطلوبة لإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية.

ويتم تنفيذ المشروع بطول 70 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات، ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، وبتكلفة 4.3 مليارات جنيه.