المساحة تستهدف استغلال 25 ألف فدان من أصولها

❏ آليات جديدة لتسريع منظومة السجل الحضرى.. والانتهاء من تدوين 12.5 ألف كفر ونجع فى الحيز العمرانى ❏ حصر أملاك 20 محافظة.. وإثبات ملكية 80 فدانا لوزارة الرى ❏ مليار جنيه تعويضات لأهالى «رأس الحكمة» فى مطروح ❏ تقنين 17 ألف حالة تعد على أملاك الدولةمدحت إسماعيلأكد المهندس مدحت كمال الدي

❏ آليات جديدة لتسريع منظومة السجل الحضرى.. والانتهاء من تدوين 12.5 ألف كفر ونجع فى الحيز العمرانى

❏ حصر أملاك 20 محافظة.. وإثبات ملكية 80 فدانا لوزارة الرى

❏ مليار جنيه تعويضات لأهالى «رأس الحكمة» فى مطروح

❏ تقنين 17 ألف حالة تعد على أملاك الدولة

مدحت إسماعيل

أكد المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة، أن هيئته تستهدف استغلال أصول مملوكة لها تصل مساحتها إلى 25 ألف فدان، فى عدد من المحافظات استثمارياً.

وأضاف لـ «المال»، أن الهيئة أرسلت خلال الفترة الماضية، إلى مجلس النواب تعديلات على قانون الهيئة لسنة 1982، بإضافة مادة رابعة فى القانون تنص على تمكينها من استغلال الأصول، سواء بالمشاركة أو من خلال حق الانتفاع للغير، حسب آليات محددة، وأنها تنتظر إقرار التعديل والتصديق عليه من رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم تقليل العجز المالي للهيئة من 100 جنيه خلال العام الماضى، إلى 30 مليونا، ومستهدف القضاء عليه بشكل نهائى العام المقبل.

وأنشئت هيئة المساحة عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وتم تحويلها عام 1971 إلى هيئة عامة تتبع وزارة الرى، وتحددت مهامها بعدد من القرارات الجمهورية، آخرها قرار رقم 328 لسنة 1983، كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التى يقوم بها الغير، بقرار جمهورى حمل رقم 298 لسنة 1984، ثم تحولت إلى هيئة اقتصادية عام 2010، وتتولى الهيئة تقديم خدمات بيع الخرائط التفصيلية، وإجراءات الكشوف الرسمية لبيان المسطحات، وكذلك إجراءات صرف تعويضات نزع ملكية الأراضى المستخدمة للمنفعة العامة، فضلاً عن فصل الحدود وحصر التعديات على أملاك الدولة، وكذلك إجراءات استخراج شهادة منسوب وتحديد ارتفاعات المبانى.

وقال «كمال الدين» إن الهيئة انتهت من إعداد الدليل السياحى فى 25 محافظة لصالح وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه يتضمن أهم معالم عاصمة كل محافظة وأهم شوارعها والمعالم الأثرية التى تحتويها.

وكشف أن الهيئة رصدت50 ألف حالة تعد على النيل، ومثلها على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أنه تم تقنين 17 ألف طلب من جانب اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، حسب قانون تقنين وضع اليد، إلى جانب 10 آلاف طلب فى كل محافظة جار فحصهم.

ولفت إلى أن الهيئة تنفذ حاليا مشروع خريطة الأساس، والذى يستهدف وضع خريطة موحدة لجميع مشروعات الدولة بكل وزارة، منعًا للتداخل والتكرار.

و أكد أنه تم تحديث منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية فى 19 محافظة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، بتكلفة 54 مليون جنيه.

وأضاف أن الهيئة تقوم حاليا برفع الأعمال المساحية اللازمة لـ 3 مشروعات فى محافظة مطروح، وتشمل ميناء جرجوب على مساحة 12 ألف فدان، لافتاً إلى أن تم رفع أعمال مساحة لـ 2.5 ألف فدان، من إجمالى المساحة وتقدر قيمة تعويضات نزرع الملكية للمرحلة المنتهية 150 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروع الثانى فى منطقة رأس الحكمة، ويستهدف إقامة منطقة سياحية سكنية متكاملة، مضيفاً أن تعويضات نزع الملكية من المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه للمشروع الأخير، ويتمثل فى إنهاء الأعمال المساحية للمرحلة الثالثة فى مشروع الضبعة النووى، وصرف تعويضات بقيمة 135 مليوناً، بخلاف مرحلتين تم إنهاؤها للمحافظة، بواقع تعويضات بقيمة 135 مليوناً عن كل مرحلة.

وكشف عن أن هيئة المساحة تشارك بقوة فى مشروع حصر أراضى الدولة، لافتاً إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية، إضافة إلى 20 محافظة لحصر أملاكها.

وقال إن الهيئة تم تكليفها بحصر أملاك هيئة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مقابل12 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم حصر ما يقرب من 220 فدانا من أرضيها، وجار حصر المبانى والمواقع السكنية.

وأشار إلى أنه تم إثبات ما يقرب من 80 فداناً أراض جديدة لوزارة الرى، مضيفا أن مساحة أملاك ومنافع «الرى» المدونة لدى الوزارة كانت 360 ألف فدان، لكن بعد الحصر والتدقيق اتضح أنها 440 ألفا.

ووعد بأن تشهد منظومة السجل العينى الحضرى، تطوراً نوعيا خلال العام الحالى، مضيفا أن هناك عددا من القوانين التى ستقوم وزارة العدل بتعديلها، ومنها قانون تسجيل الوحدات السكنية، وتكاليف التسجيل، إضافة إلى إصدار قانون جديد يختص بالوحدات السكينة فى المدن الجديدة.

وتابع:« تعديل القوانين ستكون مصحوبة بأساليب متعددة للتسريع من عملية التسجيل، إلى جانب وضع حوافز لتشجيع المواطنين على الإقبال لتسجيل وحداتهم السكنية، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم تسجيله حتى الآن %10 من إجمالى الوحدات السكينة على مستوى الجمهورية».

ولفت إلى أن هيئة المساحة والشهر العقارى، يعانيان من انخفاض عدد العمالة المدربة، والتى لديها خبرة كبيرة فى منظومة التسجيل، بسبب إغلاق باب التعيين منذ فترة كبيرة.

وأشار إلى أنه تم إنهاء نحو %97 من التسجيل العينى الزراعى على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن قرار سريان التسجيل لم يعمم حتى الآن، لأنه يصدر على مراحل من جانب وزير العدل.

وقال إن الهيئة انتهت من تسجيل ما يقرب من 12.5 ألف كفر ونجع، من إجمالى 25 ألفا، و100 قرية من إجمالى 200 قرية، فى منظومة الحيز العمرانى، وسيتم استكمال باقى المراحل، ومن المخطط إنهاؤها بشكل كامل خلال العام الحالى.