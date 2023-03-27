«المساحة» تحدد مايو المقبل موعدا نهائيا لاعتماد كشوف تعويضات متضررى مشروع الصرف الزراعى بغرب الدلتا

حددت بدأت وزارة الرى والموارد المائية بالتعاون مع مديرية المساحة فى الإسكندرية،مايو المقبل فترو نهائية للاعتراض على الكشوف النهائية لصرف التعويضات الخاصة بمشروع مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية.

وحسب مصادر ذات صلة بالمشروع، فمن المقرر أن يتم البدء في صرف التعويضات خلال العام الجاري، وذلك بعد أن أتاحت هيئة المساحة الكشوف الخاصة بالتعويضات بكل من مديريات المساحة بالإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة، وجهاز مدينة الحمام، ليكون مايو نهاية مدة الطعن على تقدير التعويضات.

كما قامت هيئة المساحة بالانتهاء من تحديد المساحات المطلوبة لاستصدار قرار المنفعة العامة لها وقامت بحصر الملاك الظاهرين، حيث قدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة القيمة المبدئية لتعويضات نزع مليكة الاراضي والمباني المتداخلة والمعترضة للمسار الجديد بقيمة مبدئية تصل الى 1.6 مليار جنيه.

وحسب المصادر فمن المقرر أن يتم نزع قرابة 13 مليون متر مربع، وهى عبارة عن 1339 فدانا موزعة على 3 محافظات.

وأكدت مصادر بمديرية المساحة بالإسكندرية أن تلك المساحات موزعة بنطاق 3 محافظات حيث يقع منها 392 فدانا بنطاق البحيرة، و 1143 فدانا بالإسكندرية، بالإضافة إلى 1583 فدانا بمرسى مطروح.

وحسب بيانات المشروع فقد تمت دراسة مصادر المياه من الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج وتبين أنه يمكن الاستفادة من تصرف قدره 6 ملايين متر مكعب يوميا لزراعة زمام مساحات جديدة بمساحة تصل إلى 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة.

أما بالنسبة لمياه الصرف الصحى لبعض محطات معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية، وتتضمن 800 ألف متر مكعب يوميا بمحطة التنقية الشرقية، و420 ألف متر مكعب يوميا بمحطة التنقية الغربية ومحطة العجمى بواقع 180 ألف متر مكعب يوميا لتصل تصرفات محطات الصرف بالإسكندرية إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى خلط مليون متر مكعب يوميا نهاية ترعة النصر ليصبح إجمالى مياه الرى والصرف الصحى والزراعى 6 ملايين متر مكعب يوميا.

ويستهدف من المشروع استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بمنطقة غرب الدلتا، اعتمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة.

ويمتد المسار بطول 114 كيلو مترا ويتكون من مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم، وصولاً إلى محطة المعالجة الجارى إنشاؤها حالياً وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارٍ مائية قائمة بطول 60 كيلو مترا وإنشاء 15 محطة رفع.

والمشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه ونموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التى توفر الآلاف من فرص العمل.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات الزراعية العملاقة فى مصر ويأتى فى إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية، تصل مساحته إلى 2.2 مليون فدان، ويستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائى وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية وتوفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بجانب إقامة مجمعات زراعية صناعية.