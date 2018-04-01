المساحة تبدأ صرف تعويضات محور 30 يونيو والقاهرة ـ الإسماعيلية

مدحت إسماعيل:تبدأ الهيئة المصرية للمساحة بوزارة الرى والموارد المائية، خلال أيام صرف تعويضات نزع ملكية تقاطعات طريق « القاهرة الإسماعيلية الإسماعيلية بورسعيد»، ومحور 30 يونيو، بإجمالى تكلفة تصل421 مليون جنيه.وقال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة لـ«المال»، إن وزارة ال

مدحت إسماعيل:

تبدأ الهيئة المصرية للمساحة بوزارة الرى والموارد المائية، خلال أيام صرف تعويضات نزع ملكية تقاطعات طريق « القاهرة الإسماعيلية الإسماعيلية بورسعيد»، ومحور 30 يونيو، بإجمالى تكلفة تصل421 مليون جنيه.

وقال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة لـ«المال»، إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكباري، وفرت 171 مليون جنيه، لصرف تعويضات تقاطعات «القاهرة الإسماعيلية، الإسماعيلية بورسعيد»، ووفرت وزارة الإسكان 250 مليونا الشريحة الثانية لصرف تعويضات محور 30 يوينو، والذى تصل القيمة الإجمالية لتعويضاته 500 مليون جنيه، صرف منها 250 فى الفترة الماضية.

ويبدأ محور 30 الذي ينفذه الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غرب مدينة بورسعيد ويمتد بطول 95 كم ليصل إلى طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، مارًا بالتقاطعات الرئيسية، وهى الطرق الرابطة مع نفق جنوب بورسعيد ــ طريق شادر عزام «ترعة السلام»، وطرق «القنطرة ـ الصالحية»، و «الفردان ـ الصالحية»، «36 الحربى، وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي».

يشار إلى أن إجمالى تعويضات نزع ملكية المشروع القومى للطرق فى مرحلتيه الأولى والثانية، لامس 4 مليارات جنيه، وتم صرف نحو 3.5 مليار منها، حتى نهاية 2017.

ولفت «كمال الدين» إلى أن الهيئة ستصرف قريبًا تعويضات أولى مراحل الخط الرابع لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن قيمتها تصل لـ150 مليون جنيه، مع نشر قرار نزع الملكية خلال الفترة المقبلة والصرف سيكون فى أقرب وقت.

وتتضمن المرحلة الأولى فى الخط الربع، 17 محطة، ويمتد مسارها، من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورا بمنطقة حدائق الأهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، حتى ميدان الرماية، مروراً بشارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط، مـن خلال مسار طوله حوالى 19كيلو متر، وتمول وكالة التعاون اليابانى «الجايكا»، جزءا من الخط الرابع ، عبر قرض ميسر بقيمة 1.28 مليار دولار، تمثل %40 من التكلفة الإجمالية للمرحلة.

على صعيد آخر قال، رئيس الهيئة العامة للمساحة، إنها انتهت من تقنيين 8 آلاف طلب من إجمالى 15 ألف طلب أسند إلى الهيئة توفيقهم أوضاعهم، حسب قانون رقم 144 المعني بتقين أوضاع المتعدين على أراضى الدولة.

وأصدر مجلس الوزراء نهاية فبراير الماضى قرارا، بمد مهلة توفيق أوضاع المتعدين على أراضى الدولة إلى 3 أشهر، بدأ من 14 مارس وحتى 14 يونيو المقبل.