المسابقات تكتفى بإعلان موعد لقاء المصرى وإنبى فى دور الثمانية للكأس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة المصري وإنبي في دور الثمانية لكأس مصر، يوم السبت 13 مايو، وتقام المباراة بستاد الجيش بالسويس “حوض الدرس” في الساعة التاسعة والربع مساءً.

ولم تعلن اللجنة، عن مواعيد بقية لقاءات الدور ربع النهائى للمسابقة الأقدم فى مصر، والتى تجمع بين الأهلى مع وادى دجلة، ومصر المقاصة مع سموحة، وطلائع الجيش مع الزمالك.