المسابقات تجري تعديلات طفيفة على جدول الدوري بسبب مباراة أتلتيكو

علي المصري: قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة الأهلي وبتروجت المقرر لها يوم 29 ديسمبر الحالي، ضمن الجولة 16 للدوري الممتاز في السادسة مساء بدلا من السابعة ونقلها إلى استاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد القاهرة. وقدمت اللجنة مباراة الاتحاد السكندري مع مص

علي المصري:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة الأهلي وبتروجت المقرر لها يوم 29 ديسمبر الحالي، ضمن الجولة 16 للدوري الممتاز في السادسة مساء بدلا من السابعة ونقلها إلى استاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد القاهرة.

وقدمت اللجنة مباراة الاتحاد السكندري مع مصر للمقاصة ضمن الجولة نفسها لتقام في الثالثة عصر يوم 29 ديسمبر باستاد الاسكندرية بدلا من يوم 30 ديسمبر.

وصرح عامر حسين رئيس اللجنة، أن هذه التغييرات الطفيفة تأتي لإتاحة الفرصة لفريق الأهلي والخدمات الأمنية للمشاركة في المباراة الودية مع أتلتيكو مدريد اﻹسباني، يوم 30 ديسمبر ببرج العرب.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري ضمن الجولة 15 في الرابعة مساء 25 ديسمبر باستاد الدفاع الجوي بدلا من اقامتها يوم 26 من الشهر نفسه، وذلك تبعا لتغيير موعد مباراة الاتحاد والمقاصة ضمن الجولة 16.