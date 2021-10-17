سيـــاســة

«المسئولية الطبية» أحدها ..مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة..تعرف عليها

إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
ياسمين فواز 11:48 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21 11:48 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد ، عددا من مشروعات القوانين، الى اللجان النوعية والتي شملت 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومشروعين من الأعضاء.

وتضمنت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي أحالها مجلس النواب اليوم كالتالي :


1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.


2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

اقرأ أيضا  خطة البرلمان توافق نهائيا على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.


4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

اقرأ أيضا  كلمة الرئيس السيسي أمام قمة دول تجمع فيشجراد مع مصر (فيديو)


5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات – جبل الجرف – جبل مسيح – جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.


وقرر مجلس النواب إحالة مشروعات القوانين إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

اقرأ أيضا  «الخطة والموازنة بالنواب» تنتهي من مشروع قانون المالية الموحد

كما تمت إحالة مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس وهما:


1) مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قـانون مقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
(أحيل إلى لجنة الشباب والرياضة)

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

لجنة التعليم بالنواب تناقش طلب الإحاطة ضد طارق شوقي الاثنين القادم

ياسمين فواز 8:22 ص, الأحد, 17 أكتوبر 21

برلمانيون: السيسى يعمل على توفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن

ياسمين فواز 8:03 م, السبت, 16 أكتوبر 21

برلمانية: حديث الرئيس السيسى عن الزيادة السكانية كشف الحقائق ووضع لها الحلول

ياسمين فواز 7:54 م, السبت, 16 أكتوبر 21

وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات تفجيرًا استهدف مسجدًا بولاية قندهار الأفغانية أمس

سمر السيد 7:44 م, السبت, 16 أكتوبر 21

وزير الخارجية : جائحة كورونا أتاحت الفرصة أمام الدول الأفريقية لتعزيز التعاون فيما بينها

سمر السيد 7:26 م, السبت, 16 أكتوبر 21

تأجيل نظر محاكمة رئيس حي مصر القديمة فى قضية الرشوة

المال - خاص 6:44 م, السبت, 16 أكتوبر 21