«المزارع المتحدة» تسعى لزيادة مبيعاتها من الحاصلات إلى مليار جنيه

تستهدف شركة «المزارع المتحدة» زيادة مبيعاتها من الحاصلات الزراعية خلال العام المقبل إلى نحو مليار جنيه.

قال عبد المنعم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن تعاقدات شركته العام الحالى بلغت 625 مليون جنيه، منها 500 مليون صادرات للأسواق الخارجية، و125 مليونًا للسوق المحلية، متضمنة 40 ألف طن بطاطس، و10 أطنان بصل، و5 ثوم.

يشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات العام الماضى بحوالى 150 مليون جنيه لإنشاء مجمع فرز وتعبئة بالإسماعيلية، إلى جانب بعض المجمعات الخاصة بها فى الوادى الجديد وكفر الزيات.

وأضاف سالم لـ«المال»، أن شركته تستهدف التواجد بقوة فى الأسواق العربية والأوربية والروسية، لافتًا إلى أن عملية التصدير تتم عن طريق البحر من موانئ «بورسعيد، والسويس، والإسكندرية، والسخنة، ودمياط».

وأشار “سالم” إلى أن شركته حصلت العام الحالى على قرض من البنك الزراعى بقيمة 100 مليون جنيه، مضيفًا أن الأخير قدم تسهيلات فى الإجراءات الورقية لتيسير حصولها على التمويل فى أسرع وقت.

وطالب “سالم” الدولة بالعمل على إنشاء خطوط ملاحية وأرصفة فى الدول التى يستهدفها المصدرون خارجيًا، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الشحن المواجهة للشركات منذ أزمة كورونا.

ولفت إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المصدرين لمعرفة المعوقات وحلها، لزيادة حجم صادرات مصر إلى الخارج.

جدير بالذكر أن الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من كل عام.

يشار إلى إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى 24 أغسطس 2022 بلغ حوالى 4 ملايين و491 ألفا و99 طنًا، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.