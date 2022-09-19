«المزادات» لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تتفاوض على جمع مليون دولار

تفاوض منصة «المزادات» المتخصصة فى بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، عددًا من صناديق رأسمال المخاطر ومستثمرين ملائكة مصريين لإغلاق جولة تمويلية بقيمة مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الحالي.

قال رامى فلتس، الرئيس التنفيذى للمنصة، إن «المزادات» ستوظف حصيلة التمويل فى زيادة عدد المزادات إلى 14 أسبوعيًا (بواقع مزادين فى اليوم) خلال 6 أشهر.

فلتس: تحصيل 1% من قيمة المنتج كتأمين

وأوضح «فلتس» فى تصريحات لـ«المال» أن التطبيق يحصّل %1 من ثمن المنتج المعروض من المزايدين كنوع من أنواع التأمين، مبينًا أن أسعار المنتجات التى يطرحها التطبيق تتراوح من 1000 إلى 24 ألف جنيه.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن المنصة تقيم مزادات علنية موسمية تقدم من خلالها منتجات تناسب طبيعة الأعياد والمناسبات، مثل مساحيق التجميل والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، علاوة على المنتجات التى تحصل على معدل طلبات مرتفع، مثل منتجات شركة “أبل”- على حد قوله.

ولفت إلى أن محفظة عملاء الشركة تضم “تريد لاين” الموزع الرئيسى لمنتجات أبل فى مصر و Nespresso”، مضيفا أن المنصة تستهدف الاستحواذ على %2 من السوق المصرية وزيادة حجم أعمالها 4 أضعاف القيمة الحالية.

وتابع فلتس أن عدد مستخدمى المنصة حاليًا وصل إلى 7 آلاف، منهم 2500 مستخدم نشط، وتستهدف أن يتواجد فى المزاد الواحد من 10 إلى 15 مستخدم.

يشار إلى أن منصة “المزادات” تم إطلاقها فى يوليو من العام الماضى بهدف تقديم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمستهلكين بأسعار أقل من السوق المحلية، وتوازى مثيلتها بالأسواق الخارجية وبالضمان الخاص بها.