المرور : 425 مليارًا تُهدر سنويًّا على الاقتصاد

أحمد الدسوقىأكد العميد أيمن الضبع، وكيل إدارة نظم معلومات المرور، أنه يتم إهدار نحو 425 مليار جنيه سنويًّا على الاقتصاد المصرى بسبب المشكلات المرورية.وقال، خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، إن القانون الجديد للمرور سيحل كل المشكلات المرورية، خلال الفترة المقبلة، مؤ

أحمد الدسوقى

أكد العميد أيمن الضبع، وكيل إدارة نظم معلومات المرور، أنه يتم إهدار نحو 425 مليار جنيه سنويًّا على الاقتصاد المصرى بسبب المشكلات المرورية.





وقال، خلال لقائه ببرنامج “يحدث فى مصر”، مع الإعلامى شريف عامر، إن القانون الجديد للمرور سيحل كل المشكلات المرورية، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سينظم الحركة المرورية فى مصر بشكل كبير.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت، اليوم، انتهاءها من إعداد مشروع قانون المرور الجديد، وتقديمه للمناقشة بمجلس الوزراء، قائلة إنه “يهدف إلى إعادة الانضباط المروري بالشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق”.

ويتضمن القانون الجديد تعديلات قانونية وإدخال مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، تشمل أساليب للردع، من بينها نظام النقاط.