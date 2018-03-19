المرور يوافق على ترخيص سيارات مزادات النيابات دون شهادة بيانات

أحمد شوقيأرسلت الإدارة العامة للمرور خطابًا إلى الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير المالية لإفادته بالموافقة على طلب الوزير "ترخيص السيارات المباعة بمزادات النيابة العامة بدون طلب شهادة البيانات الخاصة بها".وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية أن هذه السيارات مصادرة بقرارات من النيابات العامة أو بأحك

أحمد شوقي

أرسلت الإدارة العامة للمرور خطابًا إلى الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير المالية لإفادته بالموافقة على طلب الوزير “ترخيص السيارات المباعة بمزادات النيابة العامة بدون طلب شهادة البيانات الخاصة بها”.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية أن هذه السيارات مصادرة بقرارات من النيابات العامة أو بأحكام قضائية وفي الغالب تكون مهربة أو مستخدمة في أنشطة غير قانونية ولا تتوافر لها شهادة بيانات، ومن ثم كانت إدارات المرور ترفض ترخيصها لحين تقديم هذه الشهادات.

وأضاف أن هذا الموقف تسبب في عرقلة عملية طرح مزادات خاصة بهذه السيارات منذ فترة؛ لكن الأمر تغير بعد إخطار الإدارة العامة للمرور حيث يجري حاليا التنسيق مع مسئولي النيابات بغرض إجراء حصر للسيارات المتاحة بالمخازن حاليا لطرحها في مزاد علني.