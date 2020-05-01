المرور يعثر على طفلة متغيبة ويعيدها لأسرتها بالجيزة

نجحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في إعادة طفلة متغيبة لأهليتها بعد عثورهم عليها، على إثر تقديم أسرتها بلاغًا عن فقدها بقسم شرطة الأهرام.

كان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من إحدى الأسر عن اختفاء طفلتهم، وعدم تمكنهم من العثور عليها.

وعلى الفور تم النشر بأوصاف الطفلة، وتمكن أحد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة من العثور عليها.

وقدم رجال المرور الرعاية اللازمة لها، مع اصطحابها إلى القسم.

وأخطر رجال الشرطة أهليتها بالعثور عليها، وحضروا للقسم واستلموا الطفلة.

وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغهم، وإعادة طفلتهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك استمرارًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.