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المرور يضبط سيارة «فنطاس» داخلها 31 ألف لتر سولار قبل بيعها للمصانع

سيارة بدون لوحات معدنية عند مطلع الدائري.
أماني عوض 1:09 م, الخميس, 21 مايو 20 1:09 م, الخميس, 21 مايو 20

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ضبطت الإدارة العامة للمرور، سيارة نقل “فنطاس” محملة بـ 31 ألف لتر سولار، بعد تجميعها من إحدى محطات الوقود بالقاهرة، تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع لأصحاب المصانع.

ترجع التفاصيل، إلى ملاحظة رجال المرور سيارة نقل “فنطاس” بدون لوحات معدنية بمطلع الطريق الدائري في الاتجاه القادم من السلام إلى التجمع، دائرة قسم شرطة الشروق، مُحملة بمواد بترولية.

وبعد استيقاف السيارة وجدت 31 ألف لتر سولار، مجمعة من إحدى محطات الوقود كائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.

واكتشفت أن ذلك تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع لأصحاب المصانع بمدينة السلام بالقاهرة، مُقابل مبالغ أعلى من قيمتها الحقيقية بالمخالفة للقانون.

وألقت أجهزة الأمن القبض على قائد السيارة، مالك السيارة، صاحب محطة الوقود الكائنة بمنطقة السلام بالقاهرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم التحايل والغش التجارى واستغلال السلع المدعمة.

على جانب آخر، ضبطت مباحث التموين قائد سيارة أثناء سيره بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لحيازته 5,550 طن دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله بالأسواق، بعدما جمعها للإتجار بها بالسوق السوداء.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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