المرور يرفع إيجار أكشاك التأمين الإجبارى على السيارات

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:رفعت الإدارة العامة للمرور إيجار منافذ توزيع وثائق التأمين الإجبارى على السيارات التابعة للشركات، بنسب تتجاوز %400، تسرى اعتباراً من يناير الحالى، ليرتفع إيجار المنفذ من 3 إلى 15 ألف جنيه شهريا، ويصل إلى 40 ألف جنيه فى بعض المناطق مثل إدارة مرور حدائق الأهرام.

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:

رفعت الإدارة العامة للمرور إيجار منافذ توزيع وثائق التأمين الإجبارى على السيارات التابعة للشركات، بنسب تتجاوز %400، تسرى اعتباراً من يناير الحالى، ليرتفع إيجار المنفذ من 3 إلى 15 ألف جنيه شهريا، ويصل إلى 40 ألف جنيه فى بعض المناطق مثل إدارة مرور حدائق الأهرام.

ومن المعروف أن شركات تأمين الممتلكات تقوم بإصدار وثائق التأمين الإجبارى لصالح ملاك المركبات بجميع أنواعها، كأحد الشروط للحصول على رخصة تسيير للمركبة أو تجديد الترخيص.

من جهتها، أبدت شركات التأمين استياءها من قرار الإدارة العامة للمرور، مؤكدة أنه سينعكس سلبا على وحدات السوق التى تزاول التأمين الإجبارى على السيارات، لافتة إلى أنه فى حالة عدم التراجع عنه سيتم اللجوء للشقق المفروشة، بمعنى استئجار وحدات سكنية أمام وحدات المرور، أو اكشاك تابعة للأحياء ليتم إصدار الوثائق منها، نظرا لانخفاض القيمة الإيجارية لها.

وقال رئيس إحدى شركات التأمين، إن قرار المرور يهدد بخروجها جميعاً من منظومة الإجبارى باستثناء مصر للتأمين – بصفتها الشركة الحكومية الوحيدة-، بالإضافة إلى تأثيره السلبى على قرار الاستثمار فى نشاط التأمين.

وأوضح أن قيمة الرسوم أو الأقساط التى تحصل عليها شركة التأمين من المنفذ-كشك الإصدار- تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، سيتم سداد بعد الزيادة الأخيرة كقيمة إيجارية، وبالتالى ستتكبد الشركات خسائر إدارية مثل أجور العاملين بتلك المنافذ.

وأشار إلى أن شركات التأمين قد تتوقف عن إصدار وثائق السيارات، لتبقى «مصر للتأمين» بمفردها، وهو ما يهدد بزيادة خسائرها نتيجة ارتفاع فاتورة التعويضات، بالإضافة إلى عدم تحمس المستثمرين لإنشاء شركات تأمين، نظرا لاعتمادهم على التأمين الإجبارى على السيارات كأحد الروافد المهمة لتوفير السيولة أو الكاش.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت أقساط سوق الممتلكات من التأمين الاجبارى على السيارات 554 مليون جنيه فى الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضى، فيما بلغت فاتورة التعويضات المسددة 297 مليون جنيه.

من جهته، قال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لشركات التأمين والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، إن قرار المرور حدد بعض المناطق، وليس فى كل المحافظات.

وكشف عن تقدم الاتحاد بطلب لوزارة الداخلية للقاء مسئولى الإدارة العامة للمرور، بهدف شرح تأثير القرار على شركات التأمين وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وحدد قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 2007، ولائحته التنفيذية، التعويضات فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم نتيجة حادث بمبلغ 40 ألف جنيه، مقابل نسبة من هذا الرقم فى حالة العجز الجزئى المستديم.

ويسدد مالكو المركبات – بأنواعها – رسوم تأمين إجبارى أثناء استخراج أو تجديد رخص القيادة، تختلف وفقا لنوع المركبة، لصالح الشركات التى تتولى سداد التعويضات للمتضررين.