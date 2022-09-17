المرور في أسبوع.. ضبط 199 ألف مخالفة تجاوز سرعة وتحليل المخدرات لـ 3889 سائقًا (جراف)

أسفرت جهود حملات إدارات المرور في وزارة الداخلية عن تحرير 918590 مخالفة مرورية متنوعة، و199649 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، خلال الأسبوع الماضي، كما تمكنت من إجراء فحص تعاطي المخدرات لـ 3882 سائقًا في حملات على الطرق والمدارس، وتبين إيجابية 191 حالة.

ومن خلال حملات المرور على المدارس والطرق تمكنت من المرور على 25 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 92 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات.

وأجرت فحص 90 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 4 مركبات لشروط لصلاحية الفنية.

وتمكنت من تحليل الكشف عن المواد المخدرة لـ 3882 سائقًا من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 191 حالة منهم.

وأظهرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية “الفلاشر” أو الصوتية “السارينة”، الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتي:

بمجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة: ضبطت 994 مخالفة أجهزة صوتية، 1231 مخالفة الأجهزة الضوئية، 3196 مخالفة زجاج ملون بدون تصريح، 3077 مخالفة ملصقات.

وضبطت 36 محلًا لبيع الأجهزة “الصوتية والضوئية”، 118 أجهزة صوتية، 300 أجهزة ضوئية، 473 ملصقات مخالفة.

وبمجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، رفع 364 سيارة، 70 دراجة نارية.

وعن ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تمكنت من ضبط 8311 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس “الخوذة”، كما حررت 2629 قضية مرافق عامة.

وفيما يتعلق بالحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 173 قضية بإجمالي 181 متهمًا، بمضبوطات بلغت 15 طنًا و734 كيلو جرام.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج جهود الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال أسبوع: