نقل وملاحة

المرور: غلق شارع صالح سليم في الزمالك لأعمال الصرف

يستلزم الغلق الكلي لشارع صالح سليم من أمام مستشفى المعلمين، مع توجيه حركة المرور تجاه ميدان الجزيرة، وذلك لمدة 7 أيام فقط.
أماني عوض 2:53 م, الخميس, 30 يناير 20 2:53 م, الخميس, 30 يناير 20

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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة -اليوم الخميس- غلق شارع صالح سليم بمنطقة الزمالك من أمام مستشفى المعلمين، وذلك لمدة 7 أيام، نظرًا لتنفيذ أعمال الصرف الصحي بمحطة الزهرية.

وأعلنت المرور عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة المرور.

ويستلزم الغلق الكلي لشارع صالح سليم من أمام مستشفى المعلمين، مع توجيه حركة المرور تجاه ميدان الجزيرة، وذلك لمدة 7 أيام فقط.

ويتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهارًا من الساعة 12,05 صباح السبت الموافق 1/2/2020.

وأرجعت السبب إلى تنفيذ بعض أعمال الصرف الصحي، والتى تتضمن إحلال وتجديد خط طرد، بمحطة الزهرية بمنطقة الزمالك، بطول 200 متر.

إضافة إلى تنفيذ أعمال الحفر المكشوف بمنتصف شارع صالح سليم، من أمام محطة طرد الزهرية، بشارع صالح سليم، وحتى شارع السرايا بطول 200 متر.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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