المرور: غلق جزئي بكوبري تحيا مصر لأعمال تركيب الفواصل

قررت إدارتي المرور بمديرتي أمن القاهرة والجيزة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال تركيب فواصل التمدد الدائمة لكوبرى النيل الشرقي (كوبري تحيا مصر)، مع غلق جزئي ابتداءً من الجمعة القادمة.

وأضافت المرور أنه سيتم استكمال تركيب فواصل المطالع والمنازل بمنطقة شبرا، على أن يغلق نصف الاتجاه بالتناوب لكل مطلع ومنزل، والاتجاه القبلي للقادم من الطريق الدائري إلى مناطق شبرا، بداية من يوم الجمعة الموافق 24/1/2020 إلى يوم 25/2/2020.

ويغلق الاتجاه البحري القادم من مناطق شبرا إلى الطريق الدائري، بداية من يوم الجمعة الموافق 25/2 حتى يوم 27/3/2020.

وتسير حركة المرور في الاتجاه البحرى، ويتم تحويله إلى اتجاهين مع عمل الفواصل اللازمة بين الاتجاهين بشكل مؤقت، ووضع العلامات الإرشادية اللازمة وتوسيع مخرج التحويلة أعلى منطقة شبرا لتسهيل حركة المرور.

وأوضحت أنه سيتم تشغيل الممشى الزجاجى فى الاتجاه البحرى، وغلق الممشى فى الإتجاه القبلي، ونقل الخدمات الأمنية مع بداية أعمال تركيب الفواصل.

وأكدت على أنه سيتم تعيين الخدمات اللازمة لتنظيم الحركة المرورية، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية لتأمين منطقة الأعمال.