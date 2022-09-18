المرور توضح الطرق البديلة المؤدية لشارع التسعين الجنوبي

أوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الطرق البديلة المؤدية إلى شارع التسعين الجنوبي ، وذلك استكمالاً لأعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة، وتزامنًا مع الغلق الكلي لنفق اللواء باقي زكي بشارع التسعين الجنوبي.

ويتطلب تخفيف أحجام المرور وذلك بغلق مطلع كوبري المشير – التسعين بالطريق الدائري للقادم من طريق السويس، في اتجاه شارع التسعين الجنوبي.

إضافة إلى غلق مسطح كوبري التسعين من الطريق الدائرى للقادم من مناطق المعادي، لمدة “شهرين”.

ويتطلب توضيح طرق بديلة، وذلك على النحو الآتي:

-القادم من الدائري من اتجاه مدينة السلام عليه استخدام مداخل التجمع الأول (مدخل نجيب محفوظ أو مدخل طه حسين أو مدخل ذاكر حسين “مدخل الحى العاشر” إلى محور السادات)، ومنهم إلى شارع التسعين الشمالي والجنوبي أو الاستمرار على الدائري إلى مدخل نفق الجولف واستخدام شارع الشويفات ومنه إلى التسعين الجنوبي.

القادم من الدائرى من اتجاه المعادي عليه استخدام مدخل محور جمال عبدالناصر، ومنه إلى شارع الشويفات إلى التسعين الجنوبي، أو الاستمرار على الدئري واستخدام مدخل محور طه حسين التجمع الأول إلى محور مصطفى كامل، ومنه للتسعين الشمالي والجنوبي.

من جانبها، وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة اللافتات الإرشادية الدالة على اتجاهات الحركة المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.