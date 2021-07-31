المرور تشن حملات مكثفة على الطرق السريعة.. والداخلية: التزموا بالتعليمات (صور)

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة شملت طرق الإسكندرية الصحراوي، العلمين الصحراوي، الساحل الشمالي.

واستهدفت الحملات تحقيق الانضباط المروري للحفاظ على أرواح المواطنين من مرتادي الطرق.

وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط الحركة المرورية على تلك الطرق.

وضبط العديد من مخالفات تجاوز السرعة المقررة إلى جانب مخالفات شروط الأمن والمتانة، وضبط السيارات المخالفة للتصميم الأصلي للسيارة.

ودفعت بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وتقديم المساعدة للمواطنين من قائدي السيارات.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مرتادي الطرق الإلتزام بتعليمات رجال المرور، والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التى تم ضبطها، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.