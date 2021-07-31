لايف

المرور تشن حملات مكثفة على الطرق السريعة.. والداخلية: التزموا بالتعليمات (صور)

ضبط مخالفات السرعة واشتراطات الأمان، والدفع بسيارات إغاثة.
أماني عوض 5:34 م, السبت, 31 يوليو 21 5:34 م, السبت, 31 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة شملت طرق الإسكندرية الصحراوي، العلمين الصحراوي، الساحل الشمالي.

واستهدفت الحملات تحقيق الانضباط المروري للحفاظ على أرواح المواطنين من مرتادي الطرق.

وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط الحركة المرورية على تلك الطرق.

وضبط العديد من مخالفات تجاوز السرعة المقررة إلى جانب مخالفات شروط الأمن والمتانة، وضبط السيارات المخالفة للتصميم الأصلي للسيارة.

اقرأ أيضا  الخدمات الأمنية في القاهرة تُعيد سيدة مسنة لأهلها

ودفعت بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وتقديم المساعدة للمواطنين من قائدي السيارات.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مرتادي الطرق الإلتزام بتعليمات رجال المرور، والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التى تم ضبطها، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ أيضا  بقيمة 34 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط 3190 قضية ترويج مخدرات خلال العيد (صور)

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

بتهمة التضليل الإعلامي.. الجزائر تسحب اعتماد قناة “العربية” السعودية

المال - خاص 5:05 م, السبت, 31 يوليو 21

حالة الطقس غدا الأحد.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 42 درجة

دعاء محمود 4:12 م, السبت, 31 يوليو 21

استمرار الموجة الحارة.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا وتسجل في القاهرة 42 درجة

عصام عميرة 3:59 م, السبت, 31 يوليو 21

«لصون كرامتهم».. الداخلية: تسهيلات للحالات الإنسانية المترددين على «الجوازات» (صور)

أماني عوض 3:50 م, السبت, 31 يوليو 21

غرامة الكمامات.. الداخلية: تصالح 9091 شخصًا وإحالة 44 للنيابة أمس

أماني عوض 3:33 م, السبت, 31 يوليو 21

اعترافات طالب قتل صديقه بالقاهرة: «يتحدث عني دائمًا في غيابي»

أماني عوض 3:24 م, السبت, 31 يوليو 21