لايف

المرور تدفع بسيارات إغاثة مجهزة بالطرق والمحاور الرئيسية

تعمل على مدار 24 ساعة.
أماني عوض 12:59 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 12:59 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وفرت الإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية عددًا من سيارات الإغاثة المرورية مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة، للتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، وتوزيعها على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة.

وشمل التوزيع نطاق الطريق الدائري الأوسطي، الطريق الدائري الإقليمي- القطامية / العين السخنة، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، الطريق الدائرى الشرقى – القاهرة / السويس الصحراوى، القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

اقرأ أيضا  ضبط موظف لعدم تحصيله تكاليف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وتعمل سيارات الإغاثة على مدار الـ 24 ساعة لتحقيق التواجد الأمني الفعال على الطرق والمحاور الرئيسية ولتسيير الحركة المرورية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وبلاغات المواطنين.

جاء ذلك في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من تطوير وبناء فى كافة المجالات، لاسيما التطوير الذي تشهده الدولة في مجال إنشاء شبكات الطرق والمحاور التي تربط بين جميع المحافظات، كونها أحد أهم الركائز فى البنية التحتية ولها بالغ الآثر في تسيير وتسهيل الحركة المرورية.

اقرأ أيضا  غرامات فورية لـ9646 شخصًا.. جهود الداخلية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية في يوم

وفي إطار إستراتيجية وزارة الدخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تأمين تلك الطرق والمحاور، وتوفير كافة سبل الدعم اللوجيستية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الحماية المدنية تنقذ طفلًا أغلق على نفسه باب الشقة في القطامية

أماني عوض 1:17 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

سحب 3535 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم

أماني عوض 1:06 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

روسيا تختبر نسخة من لقاح «كوفيد-19» يعطى عن طريق الأنف

محمد عبد السند 12:56 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

سحب رخصتي القيادة والتسيير لغير الملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني.. أول نوفمبر

أماني عوض 12:34 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

خبراء يحذرون كبار السن من الإفراط فى تناول الأسبرين للوقاية من الأزمات القلبية

أحمد فراج 10:44 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

الصحة : فحص 17 ألفًا و722 طفلاً ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

المرسي عزت 10:26 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21