المرور تدفع بسيارات إغاثة مجهزة بالطرق والمحاور الرئيسية

وفرت الإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية عددًا من سيارات الإغاثة المرورية مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة، للتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، وتوزيعها على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة.

وشمل التوزيع نطاق الطريق الدائري الأوسطي، الطريق الدائري الإقليمي- القطامية / العين السخنة، القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، الطريق الدائرى الشرقى – القاهرة / السويس الصحراوى، القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.

وتعمل سيارات الإغاثة على مدار الـ 24 ساعة لتحقيق التواجد الأمني الفعال على الطرق والمحاور الرئيسية ولتسيير الحركة المرورية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وبلاغات المواطنين.

جاء ذلك في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من تطوير وبناء فى كافة المجالات، لاسيما التطوير الذي تشهده الدولة في مجال إنشاء شبكات الطرق والمحاور التي تربط بين جميع المحافظات، كونها أحد أهم الركائز فى البنية التحتية ولها بالغ الآثر في تسيير وتسهيل الحركة المرورية.





وفي إطار إستراتيجية وزارة الدخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تأمين تلك الطرق والمحاور، وتوفير كافة سبل الدعم اللوجيستية.