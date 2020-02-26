المروة للمقاولات تنفذ أعمال فى العاصمة الإدارية باستثمارات 2.2 مليار جنيه

الشركة نفذت ما يزيد عن 50 مشروعا مع الجهات المختلفة بينها 17 مدرسة لهيئة الأبنية التعليمية

بلغ حجم أعمال شركة المروة للمقاولات والاستثمار العقارى خلال العام الحالى نحو 300 مليون جنيه فى المشروعات التى تنفذها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة بدر.

قال المهندس محمد زهدى المدير التنفيذى للشركة إنه يتم تنفيذ 50 عمارة فى مشروعات “سكن مصر” والإسكان الاجتماعى فى “بدر”.

وأضاف – فى تصريحات لـ “المال” – أن المروة للمقاولات تعتزم التركيز خلال الفترة الحالية فى مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة دون الدخول فى مناقصات حكومية خلال الفترة المقبلة خاصة وأن حجم استثماراتها تقدر بحوالى 2.2 مليار جنيه فى المدينة، مشيرًا إلى أنها تسير وفقًا للجدول الزمنى المقرر فى تنفيذ أعمال المقاولات.

وقال إن شركته سلمت لجهاز مدينة بدر حوالى 20 عمارة بحضور الدكتور عاصم الجزاز وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد أن المروة للمقاولات نفذت ما يزيد عن 50 مشروعا مع الجهات المختلفة بينها 17 مدرسة لهيئة الأبنية التعليمية.

وأضاف أن الشركة بدأت عملها فى أعمال المقاولات منذ 1989 ودخلت فى القطاع العقارى بداية من 2003.

وأشار إلى أن حجم أعمال شركات المقاولات فى الفترة الحالية متزايد بشكل كبير نتيجة المشروعات القومية التى طرحتها الحكومة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن هناك عدة جهات تؤخر صرف مستحقات شركات المقاولات مما يساهم فى تباطؤ الشركات فى تنفيذ أعمالها والالتزام بالجدول الزمنى المقرر.

على صعيد مشروعات الشركة العقارية فى العاصمة قال “زهدى” إن الشركة طرحت 3 مشروعات فى المدينة أحدهم سكنى تبلغ مساحته 17.5 فدان ويضم حوالى 17 عمارة بعدد 770 وحدة.

وأوضح أن مساحات المشروع تبدأ من 115 مترًا مربعًا وبأسعار منافسة للغاية تبدأ بقيمة 8500 جنيه للمتر المربع، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت فى بيع %30 من إجمالى وحدات المشروع السكنى لها بحجم مبيعات يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف ضخ حوالى 300 مليون جنيه فى المشروع السكنى خلال العام الحالى، طبقًا للجدول الزمنى الذى وضعته للانتهاء من المشروع بالكامل.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك مشروعين أحدهما تجارى والآخر إدارى تبلغ مساحة الأرض لكل منهما حوالى 3 آلاف متر مربع.

وأضاف أن الشركة باعت الدور الأرضى بالكامل والمخصص للأنشطة التجارية وتقوم حاليًا ببيع الوحدات الإدارية داخل المشروعين بحوالى 700 مليون جنيه للمشروعين.

وأوضح أنها تستهدف المشاركة فى العديد من المعارض خلال الفترة الحالية منها أبو ظبى سيتى سكيب مصر فى مارس المقبل.

وأضاف أن حجم الطلب على العقارات فى العاصمة الإدارية الجديدة مرتفع للغاية وسط توقعات بزيادة الأسعار خلال النصف الثانى من العام الحالى بعد انتقال الحى الحكومى إلى المدينة.

ولفت إلى أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة وخارجها نظرًا لتزايد الطلب على العقارات بشكل كبير فى الفترة الحالية.

وأوضح أن الشركة نفذت العديد من المشروعات السكنية فى القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وكذلك أبراج الواحة فى مدينة نصر.