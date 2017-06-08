المركز المالي للبنوك ينخفض 3.9%

هبة محمدانخفض المركز المالي للبنوك بنسبة 3.9% خلال شهر فبراير الماضي، بقيمة 163.2 مليار جنيه ليسجل 3.952 تريليون جنيه، مقابل 4.115 تريليون جنيه في يناير الماضي، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم.وقال التقرير إن هناك عدد من العوامل التي تسببت في تراجع المركزي المالي، إذ يتضح في جا

هبة محمد

انخفض المركز المالي للبنوك بنسبة 3.9% خلال شهر فبراير الماضي، بقيمة 163.2 مليار جنيه ليسجل 3.952 تريليون جنيه، مقابل 4.115 تريليون جنيه في يناير الماضي، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم.

وقال التقرير إن هناك عدد من العوامل التي تسببت في تراجع المركزي المالي، إذ يتضح في جانب الأصول أن بند أرصدة الإقراض والخصم للعملاء انخفضت بنسبة 6.9% بقيمة 88.6 مليار جنيه لتسجل 1.263 تريليون جنيه في فبراير، كما انخفض بند أوراق مالية واستثمارات في أذون على الخزانة بواقع 5.02% بقيمة 80.3 مليار جنيه لتصل إلى 1.520 تريليون جنيه.

أيضاً تراجع بند النقدية بنحو 11.99% بقيمة 5.5 مليار جنيه، محققاً 4.08 مليار جنيه، بينما ارتفع جانب الأصول الأخرى 9.1% بقيمة 20.6 مليار جنيه إلى 246.4 مليار جنيه نهاية فبراير.

أما على جانب الخصوم، فإن تراجع إجمالي الودائع بقيمة 113.8 مليار جنيه يعتبر العامل الرئيسي في خفض الخصوم ومن ثم المركز المالي ككل، لتسجل الإيداعات 2.7 تريليون جنيه نهاية فبراير، كما انخفض بند التزامات قبل البنوك في الخارج بنسبة 15.3% بقيمة 31.6 مليار جنيه محققاً 174.5 مليار جنيه، كما انخفض بند الخصوم الأخرى 17.160 مليار جنيه إلى 424.2 مليار جنيه نهاية فبراير.

وبحسب التقرير، انخفض رأس المال بالبنوك 3.6 مليار جنيه إلى 111.016 مليار جنيه نهاية فبراير، إضافة إلى تراجع المخصصات 6.2 مليار جنيه، محققاَ 99.8 مليار جنيه نهاية فبراير، فيما ارتفعت قيمة الاحتياطيات 10.4 مليار جنيه إلى 152.2 مليار جنيه.