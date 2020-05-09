المركز المالي للبنوك يقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية فبراير الماضي

دعمت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي مركزها المالي بقيمة 154 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا لتقرير البنك المركزي.

واقترب المركز المالي للبنوك من 6 تريليونات جنيه؛ حيث سجل 5.985 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 5.831 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه .

وجاءت الزيادة في المركز المالي على مستوى الأصول نتيجة زيادة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة لتسجل 2.201 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.189 تريليون جنيه بنهاية يناير.

كما ارتفعت أرصدة البنوك المصرية لدى البنوك في الخارج لتصل إلى 324.4 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 268.52 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه، بزيادة 55.9 مليار جنيه.

وسجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 1.91 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.88 تريليون جنيه بنهاية يناير، بزيادة 26.2 مليار جنيه.

وارتفع بند الأصول الأخرى ليسجل 452.5 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 407.1 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه.

وعلى مستوى الخصوم، ارتفعت الخصوم الأخرى بنحو 39.5 مليار جنيه لتصل إلى 667.5 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 628.1 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه .

وسجلت ودائع القطاع المصرفي 4.293 تريليون جنيه في فبراير مقابل 4.232 تريليون جنيه في يناير.

وانخفضت التزامات البنوك المصرية قبل البنوك في الخارج إلى 114.4 مليار جنيه بنهاية فبراير مقابل 113.1 مليار جنيه بنهاية يناير السابق عليه .

وسجلت رؤوس أموال البنوك 155.3 مليار جنيه، والاحتياطيات ارتفعت بنحو 6 مليارات جنيه إلى 257.7 مليار جنيه، والمخصصات سجلت 126.9 مليار جنيه .

جراف يوضح تطور المركز المالي للبنوك