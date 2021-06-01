بنـــوك

المركز المالي للبنوك يرتفع 7.5% في الربع الأول من 2021

بقيمة 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
منى صلاح 8:31 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 8:31 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي المصري إن المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي “الأصول”، ارتفعت بنسبة 7.5% أو بمقدار 532.6 مليار جنيه، خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.  وأضاف، أنه خلال تسعة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي، ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنـك المركـزي بمقدار 1.146 تريليون جنيه وبمعدل 17.9% خلال الفترة یولیو- مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021. 

وينقسم المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي إلى أصول وخصوم.

وبالنسبة لجانب الأصول، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 31 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2021، لتصل إلى 335.934 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 304.873 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

اقرأ أيضا  «المركزي» يلغي التعامل الورقي في حالات تجديد ترخيص ورفع الحظر عن السيارات الممولة من البنوك

كما صعدت الأرصدة لدى البنوك في مصر خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي، بمقدار 141.3 مليار جنيه، لتصل إلى 1.066 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 924.78 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وطبقًا للبنك المركزي، صعدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء خلال أول ثلاثة أشهر من 2021، بنحو 75.527 مليار جنيه، لتصل إلى 2.648 تريليون جنيه، مقابل 2.493 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.

وزادت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بمقدار 59.404 مليار جنيه خلال الربع الأول 2021، لتصل إلى 2.838 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 2.778 تريليون نهاية ديسمبر السابق عليه.

اقرأ أيضا  استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع 3 مليارات دولار في أول 4 أشهر من 2021

وشهدت الأصول الأخرى ارتفاع بمقدار 146.77 مليار جنيه في أول ثلاثة أشهر من العام، لتسجل 611.714 مليار جنيه، مقابل 464.935 مليار جنيه في نهاية عام 2020.

وعلى جانب الخصوم، تراجعت التزامات البنوك المصرية في الخارج بمقدار 2.726 مليار جنيه، لتصل إلى 111.968 مليار جنيه مارس الماضي، مقابل 114.694 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

وبحسب البنك المركزي، صعدت أرصدة التزامات البنوك في مصر بمقدار 67.998 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 307.012 مليار جنيه في مارس 2021، مقابل 239.014 مليار نهاية ديسمبر 2020.

وقفزت إجمالي ودائع البنوك بنحو 318.966 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، لتسجل في مارس 5.496 تريليون جنيه، مقابل 5.177 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.

اقرأ أيضا  ودائع البنوك غير الحكومية تسجل 3.879 تريليون جنيه في أبريل

كما زادت أرصدة الخصوم الأخرى -منها شيكات مستحقة الدفع- بقيمة 97.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2021، لتصل إلى مستوى 718.71 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 620.940 مليار جنيه في ديسمبر السابق عليه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى صلاح

ملف الكاتب منى صلاح

اقرأ أيضاً

البنك المركزي : السيولة المحلية ترتفع 211 مليار جنيه خلال الربع الأول

فاطمه امام 7:33 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

«المركزي» : 318 مليار جنيه زيادة في أرصدة ودائع القطاع المصرفي في أول ثلاثة شهور من 2021

فاطمه امام 7:16 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

محفظة الأوراق المالية لدى البنوك تسجل زيادة 154 مليار جنيه خلال الربع الأول

‫محمود الصباغ‬‎ 7:07 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

عمليات الإنتربنك الدولاري بين البنوك تسجل حوالي 9 مليارات دولار في الربع الأول

الحسينى حسن 6:51 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

استقرار جماعي في أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمه امام 6:45 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

قروض القطاع المصرفي ترتفع إلى 2.610 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي

‫محمود الصباغ‬‎ 6:39 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21