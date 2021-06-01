المركز المالي للبنوك يرتفع 7.5% في الربع الأول من 2021

قال البنك المركزي المصري إن المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي “الأصول”، ارتفعت بنسبة 7.5% أو بمقدار 532.6 مليار جنيه، خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 7.554 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020. وأضاف، أنه خلال تسعة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي، ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنـك المركـزي بمقدار 1.146 تريليون جنيه وبمعدل 17.9% خلال الفترة یولیو- مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021.

وينقسم المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي إلى أصول وخصوم.

وبالنسبة لجانب الأصول، ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 31 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2021، لتصل إلى 335.934 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 304.873 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

كما صعدت الأرصدة لدى البنوك في مصر خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي، بمقدار 141.3 مليار جنيه، لتصل إلى 1.066 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 924.78 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وطبقًا للبنك المركزي، صعدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء خلال أول ثلاثة أشهر من 2021، بنحو 75.527 مليار جنيه، لتصل إلى 2.648 تريليون جنيه، مقابل 2.493 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.

وزادت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بمقدار 59.404 مليار جنيه خلال الربع الأول 2021، لتصل إلى 2.838 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 2.778 تريليون نهاية ديسمبر السابق عليه.

وشهدت الأصول الأخرى ارتفاع بمقدار 146.77 مليار جنيه في أول ثلاثة أشهر من العام، لتسجل 611.714 مليار جنيه، مقابل 464.935 مليار جنيه في نهاية عام 2020.

وعلى جانب الخصوم، تراجعت التزامات البنوك المصرية في الخارج بمقدار 2.726 مليار جنيه، لتصل إلى 111.968 مليار جنيه مارس الماضي، مقابل 114.694 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

وبحسب البنك المركزي، صعدت أرصدة التزامات البنوك في مصر بمقدار 67.998 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 307.012 مليار جنيه في مارس 2021، مقابل 239.014 مليار نهاية ديسمبر 2020.

وقفزت إجمالي ودائع البنوك بنحو 318.966 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، لتسجل في مارس 5.496 تريليون جنيه، مقابل 5.177 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.

كما زادت أرصدة الخصوم الأخرى -منها شيكات مستحقة الدفع- بقيمة 97.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2021، لتصل إلى مستوى 718.71 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 620.940 مليار جنيه في ديسمبر السابق عليه.