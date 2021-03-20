المركز المالي للبنوك يرتفع 137 مليار جنيه في نوفمبر الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي “الأصول” ارتفع 137.2 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2020، ليصل إلى 7.119 تريليون جنيه، مقابل 6.982 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه.

وأضاف المركزي، في بيانات النشرة الشهرية، أن المركز المالي الإجمالي للـبنـوك بـخلاف البنـك المركـزي تصاعد بمقدار 711.6 مليار جنيه وبمعدل 11.1% خلال الفترة یولیو/ نوفمبر من العام المالي الجاري 2020\2021.

وينقسم المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي إلى أصول وخصوم.

وبالنسبة لجانب الأصول، تراجعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 4.47 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 294.714 مليار جنيه، مقابل 299.185 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.

أرصدة البنوك في مصر تتراجع 66.7 مليار جنيه في نوفمبر

وانخفضت أيضًا الأرصدة لدى البنوك في مصر بنحو 66.738 مليار جنيه لتصل إلى 917.788 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، مقابل 984.52 مليار بنهاية أكتوبر 2020.

بينما صعدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء في نوفمبر الماضي بنحو 37.603 مليار جنيه، لتصل إلى 2.448 تريليون جنيه، مقابل 2.411 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

أرصدرة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة تسجل 2.750 تريليون جنيه

كما ارتفعت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بقيمة 47.177 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتصل إلى 2.750 تريليون جنيه، مقابل 2.702 تريليون نهاية أكتوبر 2020.

وزادت الأصول الأخرى في نوفمبر 2020، بنسبة 24% لتسجل 652.413 مليار جنيه، مقابل 526.59 مليار جنيه في أكتوبر 2020.

التزامات البنوك في الخارج تتراجع 7.6 مليار جنيه

وعلى جانب الخصوم، هبطت التزامات البنوك المصرية في الخارج بنحو 7.659 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، لتصل إلى 107.506 مليار جنيه مقابل 115.165 مليار جنيه في نهاية أكتوبر السابق عليه.

كما تراجعت أرصدة التزامات البنوك في مصر بنحو 14.019 مليار جنيه لتسجل 213.965 مليار جنيه في نوفمبر 2020، مقابل 227.984 مليار نهاية أكتوبر 2020.

وصعد إجمالي ودائع البنوك بنحو 38.136 مليار جنيه في نوفمبر 2020، لتصل إلى 5.107 تريليون جنيه، مقابل 5.068 تريليون جنيه في أكتوبر 2020.

وقفزت أرصدة الخصوم الأخرى ومنها شيكات مستحقة الدفع، بقيمة 115.938 مليار جنيه في نوفمبر 2020، لتصل إلى مستوى 833.980 مليار جنيه، مقابل 718.042 مليار جنيه في أكتوبر السابق عليه.

وزادت مخصصات البنوك بنحو 3 مليارات جنيه في نوفمبر لتسجل 157.97 مليار جنيه، مقابل 154.8 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.