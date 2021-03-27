المركز المالي للبنوك يرتفع 1.16 تريليون جنيه في 2020

التزامات البنوك المصرية في الخارج تتراجع بنحو 5.383 مليار جنيه العام الماضي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع المركز ال مالي للبنوك بخلاف البنك المركزي “الأصول” بنحو 1.165 تريليون جنيه خلال 2020، ليصل إلى 7.022 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.856 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.

وخلال الستة أشهر الأخيرة من العام، ارتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنـك المركـزي بمقدار 613.9 مليار جنيه وبمعدل 9.6% خلال الفترة یولیو/ ديسمبر من العام المالي الجاري 2020\2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وينقسم المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي إلى أصول وخصوم.

وبالنسبة لجانب الأصول، صعدة الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 20.97 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتصل إلى 304.873 مليار جنيه، مقابل 283.899 مليار جنيه في العام السابق عليه.

بينما تراجعت الأرصدة لدى البنوك في مصر بنحو 216.915 مليار جنيه خلال 2020، لتصل إلى 924.782 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.141 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وطبقا للبيانات، صعدت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء في العام المنقضي، بنحو 602.803 مليار جنيه، لتصل إلى 2.493 تريليون جنيه، مقابل 1.890 تريليون جنيه في نهاية العام السابق عليه.

أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة ترتفع

وارتفعت أرصدة الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة بقيمة 706.97 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.778 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.071 تريليون نهاية ديسمبر 2019.

كما زادت الأصول الأخرى في 2020، بمقدار 51.76 مليار جنيه، لتسجل 464.935 مليار جنيه، مقابل 413.166 مليار جنيه في عام 2019.

التزامات البنوك في الخارج تتراجع بنحو 5.383 مليار جنيه

وعلى جانب الخصوم، تراجعت التزامات البنوك المصرية في الخارج بنحو 5.383 مليار جنيه في العام الماضي، لتصل إلى 114.69 مليار جنيه ديسمبر الماضي، مقابل 120.07 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019.

في حين ارتفعت أرصدة التزامات البنوك في مصر بمقدار 15 مليار جنيه لتسجل 239.014 مليار جنيه في ديسمبر 2020، مقابل 223.982 مليار نهاية ديسمبر 2019.

وقفز إجمالي ودائع البنوك بنحو 955.34 مليار جنيه في 2020، ليصل إلى 5.177 تريليون جنيه، مقابل 4.222 تريليون جنيه في عام 2019.

وزادت أرصدة الخصوم الأخرى ومنها شيكات مستحقة الدفع، بقيمة 19 مليار جنيه على مدار عام 2020، لتصل إلى مستوى 620.940 مليار جنيه، مقابل 601.932 مليار جنيه في العام السابق عليه.

ووفقا للبنك المركزي، فإن البنوك نجحت خلال العام الماضي في زيارة مخصصاتها بنحو 34.801 مليار جنيه لتسجل 162.274 مليار جنيه، مقابل 127.47 مليار جنيه في 2019.

كما رفعت البنوك رأس المال خلال 2020، بنحو 18.803 مليار جنيه، ليصل إلى 174.775 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 155.972 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019.